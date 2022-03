Marte in Sagittario

nel tema natale

in cui Marte attraversa ognuno dei dodici segni zodiacali, rende loro il coraggio di fare le proprie scelte e affrontare le sfide. Chi ha Marte in Sagittario al momento della nascita di solito fa le cose in grande stile. Ha una vitalità pressappoco inesauribile e non riesce a restare fermo, nè a fare lo stesso lavoro per molto tempo, e nemmeno rimanere a lungo nella stessa relazione.con Marte in Sagittario nella carta astrale hanno uno spirito libero e avventuroso. Con il loro carattere irrequieto e divertente, amano l'avventura e odiano rimanere per molto tempo nello stesso posto. Sono dei leader nati e spesso ispirano gli altri con le loro vibrazioni positive. Con la mente espansiva e uno spirito avventuroso, cercano di imparare esplorando terreni sconosciuti raccogliendo frammenti di saggezza lungo la strada.rende le persone più amichevoli, ottimiste ed entusiaste, ma può anche portare ad avere una certa tendenza all'esagerazione, ad agire con atteggiamenti assurdi o troppo entusiasti. Per questo motivo è consigliabile che facciano attenzione a non perdere la concentrazione nei loro molteplici viaggi, a non ignorare le necessità più immediate e a non agire senza la dovuta accortezza e prudenza.Marte transita attraverso l'area zodiacale del Sagittario, la sua pazienza è piuttosto limitata. I nati in questa circostanza tendono ad essere iperattivi, quindi sono sempre alla ricerca di nuove idee e avventure. Per di più, hanno la tendenza a tenersi occupati con più attività contemporaneamente. Amano partecipare a incontri sociali dove possono sviluppare le loro molteplici capacità. Tendono ad arrabbiarsi con chi non condivide i loro punti di vista.