Marte in Pesci

nel tema natale

. Marte è anche un indicatore della nostra capacità di eseguire materialmente le cose. Poiché Marte governa un segno di fuoco come l'Ariete, quando transita in un segno d'acqua, è come se le sue energie improvvisamente si spegnessero. Ecco perché avere Marte nel segno di Nettuno nel nostro tema natale, di solito ci dà poco slancio, per cui facilmente ci demotiviamo e non siamo stimolati ad agire., di solito è conciliante, arrendevole e compiacente. Arriva al punto in modo indiretto. Tende ad andare con il flusso, lasciando semplicemente che le cose accadano. Le sue emozioni sono imprevedibili, giacché si basano sulle suggestioni del momento. È un vero peccato, perché potrebbe ottenere ciò che vuole, se solo sapesse cosa vuole veramente., avete mai conosciuto una di quelle persone che mentre sono felici per qualcosa, un attimo dopo sono tristi e scoraggiati? Uno che se una situazione gli sembra troppo pesante, scappa via da essa? Uno che ha ricevuto un'ingiustizia, ma non è riuscito a risolverla perché non ha osato affrontarla? Moto probabilmente questa persona ha Marte in Pesci alla sua nascita, che non gli ha reso la mente flessibile in grado di reinventarsi e affrontare le sfide con fiducia e risoluzione., Marte in Pesci alla nascita rende sicuramente questo nativo assai sensibile e con una forte tendenza ad essere romantico e idealista. Quando si innamora di qualcuno, lo affascina attraverso l'empatia e le sue grandi capacità di conquista. Per lui o lei, l'amore è un'esperienza spirituale. È probabile che sacrifichi se stesso/a per la persona che ama e spesso dà molto più di quanto riceve.