Marte in Capricorno

nel tema natale

nel tema natale, Marte è considerato il pianeta responsabile del nostro temperamento, forza di volontà, prontezza all'azione e capacità di energia del nostro io interiore nel mondo esterno. L'energia del "" deve essere diretta da qualche parte, quindi tendiamo a proiettarla inconsciamente sulle persone che incontriamo e con le quali comunichiamo. Marte in Capricorno è il classico portamento della persona che non litiga e non si arrabbia quasi mai ma è meglio non trovarsi davanti se esplode., perciò in questa decima area dello Zodiaco, è molto luminoso e i suoi influssi sono piuttosto forti. Durante questa sua elevazione tutti gli eventi si verificano con maggiore intensità. L'apporto di energia e di volontà in questo caso è inesauribile e si manifesta con migliori risultati in situazioni estreme oppure quando è necessario assumere un ruolo di guida o di comando.è una persona molto esigente che sa esattamente cosa vuole. Poiché il Capricorno è governato da Saturno, il suo comportamento è spesso legato alla razionalità e alla freddezza del ragionamento, più che ai sentimenti. La tenacia, la perseveranza, l'ambizione di questo nativo gli consente di raggiungere facilmente uno status sociale elevato. In genere, ha una vecchiaia abbastanza tutelata.con Marte in Capricorno alla nascita hanno un atteggiamento per lo più orientato verso un'area professionale, poiché tendono a volere un riconoscimento per le loro azioni. Non agiranno mai di fretta. Prima di avviare un'attività importante elaboreranno sicuramente un piano, penseranno a tutto e svilupperanno una strategia d'azione. Non hanno paura della responsabilità. Hanno senso del dovere e sono sempre diligenti. Queste qualità consentono loro di trovare la benevolenza dai superiori che li aiuteranno nell'avanzamento della carriera.