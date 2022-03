Marte in Bilancia

nel tema natale

nel tema natale, Marte in Bilancia si dice sia in esilio. Qui troviamo il "" in una situazione abbastanza incerta e controversa, e questo può rendere difficile per noi umani prendere delle decisioni. Tutti abbiamo dei dubbi quando ci accingiamo ad agire, ma ciò che ci distingue dagli altri è l'atteggiamento che assumiamo nel momento di fare delle scelte. Nel tentativo di fare la cosa giusta di fronte ai compromessi, avere il dio guerriero nel settimo segno dello Zodiaco nel tema natale, non ci fa dire né "" né ""., quindi, è l'incostanza fatta persona. Tutto ciò a causa della miscela di due elementi che vedono contrapposti da una parte Marte aggressivo e duro e dall'altra la Bilancia, graziosa e gentile. Spesso questi nativi possono sentirsi esitanti e indecisi e, per andare avanti, hanno bisogno del supporto e l'approvazione degli altri.con Marte in Bilancia nella loro carta astrale non possono vivere senza comunicazione. Parlare a cuore aperto per loro è fonte di nutrimento emotivo. Tuttavia, preferiscono comunicare prevalentemente con persone dalla mentalità positiva che la pensano allo stesso modo e con loro condividere pensieri ed emozioni, evitando dispute e conflitti che possono infiammarsi e portare negatività., gli innamorati con Marte in Bilancia alla nascita sono facili ai colpi di fulmine, solo che dopo la gioia dei preliminari romantici, girano facilmente la testa e iniziano presto un'altra relazione. Purtroppo, in assenza di forza di volontà e autodisciplina, chi ha questo aspetto astrale nel suo oroscopo di nascita, può diventare vanitoso, egocentrico, narcisista, scortese, di mentalità ristretta o poco perspicace, impulsivo.