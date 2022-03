Marte in Acquario

nel tema natale

rappresenta il guerriero che tutti abbiamo dentro e di cui abbiamo bisogno, poiché ci spinge verso l'azione, l'iniziativa, ci fa avere il coraggio e la fiducia per agire e la forza di perseguire, sognare e realizzare. Marte in Acquario tende a suscitare un forte desiderio d'indipendenza. Pertanto, le persone nate con il pianeta rosso nell'undicesimo segno dello zodiaco, generalmente amano fare le cose a modo loro, poiché non accettano alcun orientamento autoritario., entra in gioco il carattere ribelle e indomabile del segno, inducendo questi nativi a preservare e difendere i principi in cui credono fermamente, rinunciando a tutto ciò che è vecchio e obsoleto per sperimentare nuove strade da seguire. Indipendentemente dal settore in cui si muovono, hanno bisogno di essere liberi di applicare nuove idee o ricorrere a nuovi metodi per risolvere i problemi., si tratta di un Marte più aperto e spontaneo, capace di alti ideali sociali con i quali prova a cambiare e a migliorare il futuro dell'umanità. Chi ha Marte in Acquario alla nascita non ama sentirsi intrappolato, questo lo rende un po' ribelle, orientato infrangere le regole e sfidare le autorità. Guai a chi tocca i suoi spazi e, soprattutto, la sua libertà. Se si accorge che sta utilizzando uno schema già usato nel suo comportamento, cambierà immediatamente modo di agire.con Marte in Acquario nella carta astrale si è più propensi a lavorare in squadra. In campo sentimentale, l'innamorato o l'innamorata che ha Marte in Acquario esprime il proprio affetto in modo distaccato e impersonale. A causa di questo suo atteggiamento che rasenta l'indifferenza, può essere scambiato per una persona fredda e distante e ciò può interferire nelle relazioni con le persone più care., scrivimi attraverso l'app gratuita dell'oroscopo didisponibile su Play Store