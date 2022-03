La bella e la bestia in breve - Anonimo

La bella e la bestia

Anonimo

" non abbia un autore definito, è senza dubbio una delle fiabe più amate dai piccoli e grandi lettori. Prima di iniziare il riassunto c'è da premettere che la "" un tempo era un bellissimo principe che una maga aveva trasformato in un orrendo mostro per vendicarsi del fatto che in una fredda notte d'inverno, il nobiluomo si era rifiutato di darle ospitalità.: Un ricco mercante in viaggio per lavoro, un giorno si trovò per caso in un bellissimo giardino fiorito e una magnifica rosa destò la sua attenzione. Dopo averne reciso il gambo, la prese, ma fu bloccato dalla bestia che abitava nel vicino castello. La bestia gli disse che la pena per il furto della rosa era la morte.implorò di vedere per l'ultima volta le sue figlie. La bestia gli concesse di andare a trovarle, ma in cambio pretese che una di esse, la più piccola, prendesse il suo posto. Bella (), accettò lo scambio., la ragazza cominciò a conoscere alcuni dei servi della bestia: un candeliere, una tazzina, una teiera e un orologio, cui la bestia aveva ordinato di trattare la sua ospite come una regina., la bestia si era innamorata di Bella e quando si rese conto che suo padre era gravemente malato e aveva bisogno di vedere sua figlia, la lasciò andare con la promessa che sarebbe ritornata al castello entro sette giorni., Gaston, un cacciatore senza cuore, che voleva Bella ad ogni costo, rinchiuse suo padre dicendo che lo avrebbe liberato solo se Bella lo avesse sposato. Quando Bella gli confessò che in realtà lei amava la bestia, fomentò i contadini della zona, invitandoli ad andare con lui al castello a uccidere quell'orrenda creatura.iniziò tra la servitù del palazzo contro i villici accorsi in massa con pale e forconi. I contadini ebbero la peggio e dovettero ripiegare. Intanto, una lotta cruenta si era creata tra il cacciatore e la bestia. Quest'ultimo, dopo aver ucciso Gaston, stava per morire a sua volta a causa delle ferite riportate.in cui la bestia stava per esalare l'ultimo respiro, Bella gli confessò il suo amore, spezzando, così, l'incantesimo della maga che molti anni prima aveva tramutato il bel principe nelle sembianze della bestia., la tazzina, la teiera e l'orologio ripresero le sembianze umane, con i loro vestiti da servitori, così come anche il principe il quale sposò Bella, e tutti quanti vissero felici e contenti.