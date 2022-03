, dall'altra parte ci sono quelli che non accettano la propria immagine. Sono persone molto vanitose, che vogliono apparire eleganti e impeccabili ovunque vadano. Costoro prestano molta attenzione nel curare anche il più piccolo dettaglio del proprio aspetto esteriore, in modo da sembrare più belli e attraenti e non smettono di mirarsi ogni qual volta si trovano davanti a uno specchio., possiamo scoprire quali sono i segni zodiacali più vanitosi, cioè, quelli che hanno uno smisurato orgoglio e la presunzione delle proprie qualità e capacità. Questo non significa che siano cattivi o superbi, soltanto che essi preferiscono porsi agli altri in un certo modo e fanno ruotare la loro vita intorno a quel concetto.Non sorprende che i leoni guidino questa classifica dei cinque segni che danno priorità al loro aspetto esteriore, giacché appartengono a quel tipo di persone che traggono soddisfazione dall'adulazione. Generalmente, si prendono cura della propria estetica adottando una serie di abitudini con le quali cercano di apparire meravigliosi. E non solo, poiché vorranno distinguersi tanto nel sociale quanto sul lavoro, quindi faranno di tutto per guadagnare il riconoscimento dei loro colleghi e dei superiori.Se al secondo posto troviamo la Vergine, è perché le persone nate sotto questo segno hanno la tendenza ad essere impeccabili e perfezioniste. Sebbene siano dei timidi, ciò non impedisce di attirare l'attenzione su di loro, per cui non sfuggono alla vanità. Se c'è una cosa che detestano, è quando qualcuno nota i loro errori, poiché temono di diventare il bersaglio delle critiche. Pertanto, pianificheranno minuziosamente come vestirsi per apparire perfetti, sperando che gli altri notino i loro sforzi e li lodino.I nativi Toro sono conosciuti come persone concentrate e determinate, ma quando qualcuno comincia a complimentarsi con loro, riconoscendone le qualità, ecco che l'amor proprio comincia a prendere il sopravvento, col pericolo che possano essere manipolati attraverso l'adulazione. Insomma, la vanità è uno dei punti deboli di questi figli di Venere. Sebbene non siano presuntuosi, si assicureranno di avere un aspetto sempre elegante e alla moda al fine di essere amati e rispettati.Forse vi state chiedendo come mai abbia inserito in questo elenco dei segni zodiacali più vanitosi, gente così equilibrata come i nativi Bilancia. Ebbene, è proprio questa loro armonia la causa della loro vanità. Non è raro che questo segno di giustizia e obiettività diventi vanesio. Quelli della Bilancia mal sopportano che si contestino i loro difetti, soprattutto se qualcuno mette in dubbio la loro equanimità di cui vanno fieri. Sono anche molto orgogliosi del loro senso del gusto, quindi non accettano le critiche su ciò che indossano.Se c'è una priorità nei nativi di questo segno d'aria governato da Urano, è di sentirsi bene con se stessi e con gli altri. Perciò, mentre gli acquari lavorano sul loro "" personale, pensano anche a come apparire all'esterno. Non che siano superficiali, semplicemente amano presentarsi belli e attraenti. Il più delle volte, la brama di mostrarsi migliori degli altri è presa come una competizione. Cercano di attirare l'attenzione, motivo per cui sono stati posti a chiusura di questa lista dei segni zodiacali più vanitosi dello zodiaco., scrivimi attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano didisponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.