Venere in Scorpione

nel tema natale

rappresenta la nostra capacità di percepire la bellezza del mondo attraverso i cinque sensi. Inoltre, ci suggerisce quali attività e persone ci piacciono e ci completano e quali qualità cerchiamo negli altri. Secondo la nuova astrologia, quando Venere è in transito nello Scorpione, è nel suo esilio, quindi s'indebolisce. In questo contesto astrale le caratteristiche di Venere, che di solito è dolce, attraente e diplomatica, non si fondono bene con la natura sospettosa, gelosa e manipolatrice dello Scorpione., Venere in Scorpione è una combinazione astrologica piuttosto esplosiva. A chi è nato mentre il pianeta della bellezza era in transito nel segno dello Scorpione, consiglio vivamente di informarsi sulle proprie caratteristiche leggendo il presente articolo, poiché si tratta del secondo segno d'acqua dello Zodiaco che simboleggia stati di apprensione e turbamenti., i legami d'amore si trasformano, generando in questi nativi dipendenze emotive che li fanno rimanere intrappolati in relazioni complicate, se non impossibili, oppure restano invischiati in competizioni e giochi di potere che non consentono di crescere. A volte può addirittura succedere di desiderare ciò che li fa soffrire o di imbattersi in situazioni o persone che esercitano un potere distruttivo su di loro.che le persone che hanno Venere in Scorpione alla nascita, quando sono innamorati donano completamente il loro cuore alla persona amata. Sono disposti ad abbassare la guardia e diventare vulnerabili, sebbene sappiano che ciò potrebbe esporli al dolore e ai tormenti emotivi. Sono estremamente sensibili, ma pronti a rischiare di soffrire pur di sperimentare la piena bellezza e il potere dell'amore., scrivimi attraverso l'app gratuita dell'oroscopo didisponibile su Play Store