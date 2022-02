Venere in Pesci

nel tema natale

e ha un peso diretto sulla vita delle persone soprattutto a livello emotivo e sentimentale. I suoi influssi ispirano al romanticismo e al senso di bellezza con una particolare predisposizione per le relazioni sociali. Quando Venere è in Pesci, l'amore raggiunge il suo apice. Per questi nativi l'amore è il significato della vita e l'obiettivo finale della loro ricerca spirituale.tendono ad essere estremamente sensibili. Sono romantici e sognatori, premurosi e pieni di empatia e compassione. In questa situazione siderale, il pianeta della bellezza attribuisce una sorta di generosità e una certa inclinazione a simpatizzare con gli altri, nonché a sostenere i deboli e i bisognosi. In campo sentimentale sono attratti da persone particolarmente creative o fantasiose, come artisti, pittori, scrittori e poeti.ha la presenza di Venere nel segno zodiacale dei Pesci alla nascita, in genere è di animo buono e gentile, sebbene forse un po' troppo inibito e riservato. Spesso per timidezza non riesce a esprimere i propri sentimenti e per paura di essere ferito o rifiutato può soffrire in silenzio. Un altro lato negativo di chi nasce in questa condizione astrale è che a volte il troppo idealismo non gli permette di accettare che il partner abbia qualche difetto, per questo motivo potrebbe perdere alcune opportunità in campo affettivo., i nativi con Venere in Pesci si dedicano incondizionatamente alle persone che amano e a chiunque abbia bisogno o chieda il loro aiuto. Data l'estrema sensibilità verso le sofferenze degli altri, sono in grado di comprendere i sentimenti delle persone e di immedesimarsi negli altri. Purtroppo può capitare che alcuni opportunisti approfittino di questa loro infinita sensibilità per trarre un vantaggio personale.