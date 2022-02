Venere in Capricorno

nel tema natale

legate ai sentimenti e all'affetto, la presenza dinel tema natale ha un importante funzione nel nostro comportamento emotivo. I suoi influssi possono avere effetti differenti a seconda del segno zodiacale in cui si trova al momento della nostra nascita. Secondo la nuova astrologia, quando Venere è in Capricorno, si dice che sia in caduta, cioè, in una condizione debole, poiché si trova nella morsa di Saturno che, come un padre esigente e severo, limita la percezione emotiva, regola le emozioni e chiede moderazione e austerità., la ridotta emotività è compensata da una grande quantità di energia nelle cose pratiche. Perciò, giacché in questo decimo segno dello Zodiaco, Venere è sotto tensione, è possibile che i sentimenti di questi nativi possano essere messi da parte e sostituiti da valori e/o ricchezze materiali. Per esempio, può capitare che si sposino per mero interesse.non vuol dire che quelli che hanno Venere in Capricorno nella carta astrale non esprimano il loro amore e l'affetto in modo premuroso, soltanto che non lo manifestano apertamente, ma lo comunicano con attenzione e serietà. A loro non interessano le relazioni superficiali, infatti, sono molto cauti nello scegliere l'altra metà, rimanendo fedeli alla persona amata sia nei momenti belli che quelli brutti., è da considerare un autentico conservatore. Non spende soldi in chincaglierie o ristoranti di lusso, ma risparmia il denaro per poi investirlo. In genere è una persona influente, autorevole e stimata, quasi fosse al di sopra della gente comune. Forse è per questo motivo che a volte è considerato un tipo snob dagli altri. Questo giudizio gli dà molto fastidio, dal momento che nel sociale tende a preoccuparsi molto di ciò che le altre persone pensano di lui o lei.