Mercurio in Vergine

nel tema natale

all'interno dello Zodiaco definisce il livello di capacità che abbiamo nel comunicare ciò che sentiamo e ciò che pensiamo. Quando il pianeta del senno transita in Vergine, si dice che è nel suo domicilio, posizione che designa una mente analitica e una grande capacità di ragionamento pratico. Chi ha Mercurio in Vergine nel suo tema astrale ha un modo di vedere e di agire piuttosto scrupoloso e meticoloso, al punto che può sembrare noioso agli altri.tra Mercurio in Vergine o in Gemelli, è che nel primo caso questo nativo cercherà di concentrarsi solo su idee che abbiano un'applicazione pratica al fine di averne un vantaggio, sia lavorativo o sociale, sia finanziario. Questo perché i nati in questa condizione astrologica, preferiscono dedicarsi a incarichi e mansioni che non facciano perdere tempo in attività che considerano inutili., Mercurio in Vergine non ha una buona reputazione, poiché sembra che renda i suoi protetti troppo interessati al denaro e ad altri beni materiali. In realtà, sono persone molto disponibili, modeste e rispettose. Solo che non amano le sorprese o i cambiamenti e hanno difficoltà a tralasciare o sorvolare su argomenti o materie e, soprattutto, su quei piccoli particolari quotidiani che hanno programmato con meticolosa dedizione., con Mercurio in Vergine nel nostro tema natale, il nostro modo di pensare e comunicare è di solito molto preciso, minuzioso e dettagliato. Pertanto, non agiremo d'impulso e la nostra intelligenza sarà messa al servizio della praticità. Avere Mercurio nel segno zodiacale della Vergine al momento della nascita rende grandi pensatori che eccellono nel pianificare, elencare ed eseguire qualsiasi tipo di progetto personale, sociale, o piano di lavoro.