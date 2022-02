Mercurio in Toro

nel tema natale

nel tema natale, descrive le facoltà intellettuali dell'individuo e le sue qualità nel parlare, scrivere e studiare. Il segno zodiacale che Mercurio occupa al momento della nostra nascita rappresenta il nostro processo di pensiero e ci dice come impariamo, come comunichiamo e scambiamo le nostre idee con le persone intorno a noi.il pianeta della logica e del ragionamento è in transito nel segno zodiacale del Toro al momento della nostra nascita, la mente non fantastica su ciò che potrebbe essere, ma è affascinata da ciò che è. Coloro che hanno Mercurio in Toro nel tema natale, di solito parlano più lentamente, scegliendo le parole una per volta, così come fa il muratore nella scelta dei mattoni giusti per costruire le fondamenta.perché Mercurio in Toro si trova nella sua "", per cui perde un po' della sua forza diventando più debole. Per ovviare a tutto ciò, la mente rallenta e assumere il controllo delle cinque percezioni sensoriali, che sono: tatto, udito, gusto, olfatto e vista. Qui, il pianeta della ragione perde la sua irrequietezza e rimane affascinato dalla saggezza terrena del Toro. Le parole escono piene, ricche e legate al mondo reale.generalmente apprezza la praticità. Il suo ragionamento, così come le sue decisioni, sono determinati da tutto ciò che ha un'applicazione pratica, materiale e tangibile. Forse costui o costei non ha molta brillantezza né originalità, ma nelle sue scelte c'è sempre del buon senso e una grande capacità di concentrazione sulle cose concrete che semplificano la vita, sebbene quest'atteggiamento lo renda testardo e a volte cieco di fronte a questioni importanti.