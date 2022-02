Mercurio in Leone

nel tema natale

definisce le nostre capacità intellettuali e il modo di comunicare con gli altri. Determina i nostri pensieri, gli interessi culturali e come assimiliamo le informazioni. Se abbiamo in mente qualcosa ma non osiamo dirlo, con il transito di Mercurio in Leone avremo finalmente il coraggio di farlo e, poiché Mercurio è un pianeta veloce e il Leone è un segno eloquente, di sicuro non ci mancheranno le parole adatte.è quasi certamente una persona estroversa, brillante e disinvolta, ma anche determinata, orgogliosa e dignitosa, con un intelletto intuitivo che aspira a nobili ideali. Ha un'intelligenza a dir poco superiore alla media e attraverso la sua mente è capace di controllare, dominare e organizzare. Il lato negativo è che a volte diventa un po' arrogante, ma difficilmente si presterà ad azioni disdicevoli.in un segno di fuoco come il Leone nel tema natale, ci consente di essere più sicuri e più leggeri nei nostri discorsi. Le parole si combinano con una certa armonia in ciò che diciamo e possiamo impressionare i nostri interlocutori esprimendoci in modo persuasivo e convincente. Inoltre, abbiamo la possibilità di dire apertamente tutto ciò che pensiamo e la volontà necessaria per dare impulso alle nostre opinioni.significa anche avere una forte volontà e uno scopo preciso. Le persone che nascono in questa circostanza astrologica riescono a mantenere una straordinaria concentrazione in ogni momento. La fiducia in se stessi favorisce un atteggiamento positivo nell'affrontare e risolvere i problemi. Tuttavia, la tendenza a trattare argomenti in termini più ampi, potrebbe farli tralasciare i dettagli. In ogni caso, abbiamo a che fare con persone che difficilmente dicono bugie.