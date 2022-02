Mercurio in Gemelli

nel tema natale

in una determinata area dell'eclittica zodiacale, al momento della nostra nascita, può definire i nostri pensieri e le emozioni che ci passano per la testa a seconda delle caratteristiche del segno astrologico in cui sosta. Questo perché Mercurio è il pianeta che governa gli aspetti della mente. Una delle grandi sfide che propone Mercurio in Gemelli nel nostro tema natale, è ampliare la prospettiva e imparare a guardare da diverse angolazioni.trova il suo domicilio in Gemelli, perciò, in quest'area zodiacale, il pianeta dell'intelligenza e della comunicazione può esprimesi in tutta la sua energia esaltando le qualità dei Gemelli. Avere Mercurio nel terzo segno dello Zodiaco migliora le qualità del parlare, comunicare, scrivere, scambiare le proprie idee con gli altri. Il modo di pensare, di comunicare e associare dati e informazioni, per questi nativi è un processo generalmente veloce, arguto e brillante.che le persone che hanno Mercurio in Gemelli alla nascita tendono ad essere piuttosto curiose, poiché vogliono sapere tutto di tutti. Il guaio è che questa loro sete di incamerare contemporaneamente tantissime informazioni, fa sì che spesso abbandonino ciò che hanno iniziato, per cui non riescono a portare a termine quasi nessuno dei loro progetti., il nativo con Mercurio in Gemelli eccelle nella scrittura, così come nell'arte oratoria. Sa come parlare con il prossimo, e sa anche come farlo divertire con i tuoi discorsi ameni e leggeri. L'altro lato della medaglia è che spesso il suo umorismo si traduce nella propensione a raccontare bugie, storie inventate e, non di rado, delle panzane esagerate. In ogni caso, il buon uso del vocabolario è uno dei suoi segreti per comunicare ed esprimersi bene.