Mercurio in Cancro

nel tema natale

è il pianeta più prossimo al Sole e fa parte degli astri cosiddetti personali o sociali, che ci mostrano il modo in cui stabiliamo il contatto con l'ambiente intorno a noi. Mercurio rappresenta il nostro stile di pensiero, comunicazione e discernimento. Ha a che fare con il modo in cui trasmettiamo le informazioni e come leggiamo ciò che ci giunge dall'esterno. Avere Mercurio in Cancro nel tema natale, indica una mentalità soggettiva guidata più dall'istinto che dalla ragione, e una certa tendenza al lato spirituale e trascendentale della vita., è generalmente una persona emotiva, sensibile, leale e gentile, si adatta con facilità alle condizioni ambientali e per questo cambia continuamente umore. Talvolta le emozioni possono condizionare i suoi pensieri. È facilmente impressionabile e ha bisogno di essere incoraggiato dagli altri. Non è particolarmente lesto di pensiero e gli occorre un po' più di tempo per riflettere.nel segno zodiacale del Cancro, rende la mente molto ricettiva, ma ciò che risalta di più è il fatto di avere una buona memoria. Il nativo di questa particolare condizione astrale raccoglie ogni tipo informazione e, come un'enciclopedia ambulante, si ricorda di tutto e di tutti. Molto spesso rievoca i ricordi del suo passato, poiché è attratto dalle tradizioni e dagli antenati., il passato è molto importante per le persone che hanno Mercurio in Cancro alla loro nascita, poiché attraverso le loro radici si sentono più sicuri. Solo che a volte i rimpianti e le nostalgie possono portare a pregiudizi e interferenze con il ragionamento logico e oggettivo, inducendoli a considerare alcuni fatti e ignorarne altri. Poiché sono assai sensibili, tendono a credere a tutto ciò che gli si dice.