Mercurio in Bilancia

nel tema natale

rappresenta il nostro processo di pensiero e ci dice come impariamo, come comunichiamo e scambiamo le nostre idee con gli altri. Chi è nato mentre Mercurio transitava nel segno zodiacale della Bilancia, cercherà sempre di dire le cose in modo opportuno e discreto, provvedendo a non generare malintesi e sforzandosi di compiacere le persone che lo circondano. Il lato negativo di questo atteggiamento è che a volte porta a essere esitanti e insicuri.concentrano il loro pensiero e la loro riflessione sull'apprendimento delle proprie esperienze e sulla promozione di una serena atmosfera sociale. Questo perché quando il pianeta mentale è nel segno più equilibrato dello zodiaco promuove la diplomazia, la capacità di negoziare attraverso il dialogo, affinché i loro interlocutori comprendano e raggiungano accordi che favoriscono il bene comune.come i nativi che hanno Mercurio in Bilancia nella loro carta astrale, prendano sul serio tutto ciò che gli si dice, anche se gli è stato riferito in modo confidenziale. Ciò contribuisce a creare quel clima di fiducia necessario per stabilire un contatto armonioso e opportuno, riuscendo a coinvolgere i loro interlocutori e a farli sentire a proprio agio., Mercurio in Bilancia nel tema natale indica una mente rivolta prevalentemente ai contatti umani. In genere questi nativi sono fortemente affascinati dal pensiero e dai modelli di comportamento delle persone. Molto probabilmente svolgeranno attività che riguardano aree come le risorse umane, la psicologia, la sociologia e altre professioni legate al mondo giudiziario, come avvocati, periti, pubblici ministeri, giudici, ecc.