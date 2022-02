Mercurio in Ariete

nel tema natale

è il "" ed è simbolicamente associato alla comunicazione e al pensiero, ai processi intellettuali, ai viaggi e alla mobilità, alle notizie e alle informazioni, agli scambi di ogni tipo tra persone e nella società. La presenza di Mercurio in Ariete nel nostro tema natale offre maggiore coraggio nell'agire in situazioni difficili, soprattutto quando è necessario prendere un'iniziativa veloce.Mercurio transita in Ariete si scontra con il bellicoso Marte che ha il suo domicilio in questo primo segno zodiacale, per cui i ragionamenti e le considerazioni di coloro che hanno Mercurio nel tema natale, saranno condizionati dalla posizione cosmica del "" il quale preferisce agire piuttosto che pensare, per cui potrebbe far dire cose senza prima rifletterci sopra., deve cercare di cogliere l'attimo, poiché in questo caso l'intelligenza è assai spontanea e impulsiva. Infatti, all'improvviso può avere una trovata geniale e un'altra subito dopo. Tanto è vero che la tipicità di questa particolare disposizione astrologica, è di persone che la mattina si svegliano con un'idea originale che gli balena nella testa, ma trovano difficoltà ad attuarla, poiché subito dopo ne hanno un'altra., se hai Mercurio in Ariete nella tua carta astrale, il tuo modo di comunicare con gli altri sarà franco, schietto e diretto. La tua mente lavorerà molto velocemente e in un'unica direzione, istintivamente, senza riflettere. Probabilmente gli argomenti non ti mancheranno, dal momento che hai la capacità di pensare rapidamente. Combatterai le tue battaglie verbali, e la tua maniera di fare esperienza sarà attraverso le sfide e la competizione., scrivimi attraverso l'app gratuita dell'oroscopo didisponibile su Play Store