ciò che il modo in cui ci sediamo può comunicare e come un solo gesto può essere più esplicito di mille parole. Il più delle volte, quando siamo davanti ad altre persone, anche senza dire una parola, con i gesti diciamo più di quanto immaginiamo. A pensarci bene, non conta tanto ciò che diciamo, ma come ci sentiamo quando lo diciamo., come ti siedi rivela chi sei e come ti relazioni con le persone intorno a te. La tua postura, seduto al Bar, al ristorante, nella sala d'attesa della Stazione, oppure in ufficio, durante un colloquio di lavoro, può dire molto sulla tua personalità.Quando le gambe sono dritte in avanti e i piedi ben piantati a terra e sono rivolti verso la persona con cui stai conversando, è segno di apertura e sincerità. Questa è una postura naturale e rilassata, ciò significa che sei a tuo agio in qualsiasi luogo ti trovi. Sei una persona semplice, onesta e riservata, difficilmente rivelerai subito tutto di te stesso/a. Non hai paura di parlare in pubblico ed esprimi tutto ciò che senti, difendendo sempre i tuoi principi con le unghie e con i denti, ma senza mai alzare la voce. L'ordine e la puntualità sono una tua prerogativa. La tua casa sarà sempre pulita e ordinata.Se ti siedi in questo modo, molto probabilmente sei una persona che non crede che la sedia su cui sei seduto sia comoda, oppure preferisci fare le cose a modo tuo, senza essere limitato dalle regole. Di certo, non sei in una postura rilassante e non stai lasciando riposare la schiena. Sono le gambe di chi non sa mentire e non vorrebbe nemmeno essere dov'è. È anche la postura delle persone che cercano di correre meno rischi o che non si sentono riuscite nella loro carriera. In ogni caso, chi si siede con le gambe divaricate e ginocchia unite, sembra che abbia maggiori probabilità di sentirsi felice con la persona che ama.Se è questo il tuo modo di sederti, sei una persona estremamente generosa, empatica e altruista al punto da rinunciare a un tuo beneficio per accontentare qualcun altro. Hai molta pazienza con tutti, tranne che con te stesso/a. Insomma, sei una persona abbastanza complicata e anche un po' disordinata. Ti distrai facilmente e hai difficoltà a concentrarti, nonostante ciò, sei molto selettivo nella scelta delle tue amicizie. La tua mente è sempre in movimento e spesso ti capita di parlare prima di pensare. Questo può causare qualche problema, ma il tuo fascino naturale ti aiuta a uscire dalle situazioni più critiche.Accavallare le gambe nel sedersi, è segno di spirito libero, informale e un po' ribelle, sebbene la postura abbia un che di romantico e sentimentale. Chi accavalla le gambe quando si siede, è certamente una persona creativa, sognante e cordiale. Ha una grande immaginazione e può smarrirsi completamente in un sogno. Ha idee sempre nuove e brillanti, a volte un po' folli. Difficilmente chi sta di fronte a lui o lei si annoierà. Gli piace viaggiare e imparare ogni giorno cose nuove. È molto audace, disponibile ai cambiamenti, e non ha paura di farsi avanti anche in situazioni difficili.Chi si siede assumendo questa postura è uno che vive prevalentemente per il lavoro e dedica meno tempo alla sua vita privata. Questo è il modo di sedersi di chi cerca di intimidire gli altri con i suoi atteggiamenti. È ambizioso, egocentrico e disposto a tutto pur di costruire la sua tranquillità. Perfezionista in tutto, anche nell'aspetto, ama ciò che fa e sa di avere buone possibilità di arrivare dove vuole. È una persona irrequieta e nonostante abbia una vita sociale piuttosto attiva, è improbabile che resti nello stesso posto per molto tempo, soprattutto se si sente criticato.