Breve storia di Aladino e la lampada magica

Aladino e la lampada magica

Anonimo

, un riassunto liberamente tratto dalla raccolta di racconti anonimi della tradizione araba, dal titolo ""; un libro che racchiude alcune famose favole in lingua originale che hanno radici molto antiche. Si tratta di narrazioni fantastiche che ci trasportano in terre lontane raggiungibili volando su un tappeto magico, seguendo le avventure di coraggiosi eroi mediorientali, tra cui, "" e "".nelle avventure di Aladino e la lampada meravigliosa lo troviamo soprattutto nel viaggio interiore del suo protagonista che, dall'ingenuità e immaturità della giovinezza, passa alla responsabilità e la saggezza della vita adulta. Questo che segue ne è un riassunto molto breve.Un giovane molto povero di nome Aladino, va a lavorare presso un mago malvagio che finge di essere il fratello del padre defunto e gli chiede di aiutarlo a recuperare una vecchia lampada a olio. I due si incamminano verso una "", che imprigiona chi vi entra. Tradito dal cattivo stregone, Aladino rimane rinchiuso nella grotta, ma riesce a tenere con sé la lampada e scopre che può evocare un genio che ha il compito di esaudire i desideri della persona che ha in mano la magica lampada., Aladino diventa molto ricco e potente. A un certo punto, conosce e sposa la principessa Badrulbudur, figlia del gran sultano del Catai. Quando tutto sembra che vada per il meglio e la vita scorre felice, il malvagio stregone ritorna e riesce a farsi consegnare la lampada dalla moglie di Aladino (), e la rapisce., Aladino scopre che un altro genio, anche se meno potente di quello della lampada, può essere evocato strofinando un anello che il mago malvagio gli aveva dato durante il suo tradimento iniziale. Aiutato dal genio del magico anello, Aladino mette del sonnifero nel vino e ne fa bere un bicchiere allo stregone il quale si addormenta., Aladino e sua moglie ritornarono a casa loro. Una volta giunti al palazzo, chiesero al genio della lampada di rinchiudere il mago in una prigione dalla quale non riuscirà mai più a fuggire.vissero felici e contenti, regnando per molti anni sulle loro terre in modo giusto e generoso. Il loro popolo li ricorderà per sempre per la loro gentilezza e semplicità.