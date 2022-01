Non piangere più volte lo stesso problema

, in un paese molto lontano, viveva un uomo conosciuto e rispettato da tutti per la sua infinita saggezza. Egli aveva cominciato col dare piccoli consigli a parenti, amici e conoscenti del posto, ma dopo poco tempo la sua fama di uomo saggio crebbe così tanto che principi e regnanti dei paesi vicini e lontani lo chiamavano spesso per avere un consulto.dozzine di persone si recavano da lui per ricevere i suoi saggi consigli. Tuttavia, l'uomo saggio notò che molti dei suoi frequentatori erano divenuti dei veri abitudinari, ma la cosa che gli dava fastidio, era che costoro lamentavano ogni volta lo stesso problema. Essi ascoltavano diligentemente i suoi consigli, però non li mettevano mai in pratica., l'uomo saggio diede lo stesso appuntamento a ognuno di questi suoi frequentatori abituali. Una volta riuniti, raccontò loro una barzelletta molto divertente. Tutti quanti gli ospiti si misero a ridere. L'uomo saggio attese qualche minuto, quindi, raccontò di nuovo la stessa barzelletta. Dopo una breve pausa la raccontò un'altra volta, e ancora e ancora.l'uomo saggio raccontò loro la stessa barzelletta fino a quando non furono presi dalla disperazione. Fu allora che l'uomo saggio disse: "