Mercurio in Scorpione

nel tema natale

che presenta una certa inclinazione al ruolo dello psicologo, è quasi certamente nato nel momento in cui Mercurio transitava in Scorpione. I parenti e gli amici gli confesseranno immediatamente tutti i loro segreti oppure lo cercheranno per avere consigli. Questo succede perché ha una profonda comprensione della natura umana. La sua capacità di osservazione va oltre il normale e la maggior parte delle volte vede cose che altri non vedono.con la presenza di Mercurio in Scorpione nella carta astrale ha una natura misteriosa e riservata ma anche incisiva e talvolta crudele, lasciandosi trasportare dai sentimenti più intensi e oscuri. Ha una lingua piuttosto tagliente. Non ha molto tatto e dice sempre ciò che pensa. Può essere molto difficile vincere in una discussione o un dibattito con chi ha Mercurio in Scorpione. Gli piace dominare e controllare le persone a cui tiene., pungente, graffiante, o si ama o si odia, è il ritratto di chi nella carta astrale ha Mercurio nel segno zodiacale dello Scorpione. Da non dimenticare che l'area dello Scorpione è governata da Plutone, il pianeta del mistero, del mondo invisibile e misterioso e delle ambizioni di potere, perciò, chi nasce in questo contesto astrale spesso si dimostra essere un cinico manipolatore. Cerca di sapere tutto sugli altri, ma raramente rivela qualcosa di suo., chi ha Mercurio in Scorpione alla nascita è guidato dall'istinto e attratto dall'occulto. Da ricordare che Mercurio in Scorpione è nella sua esaltazione. Qui il pianeta mentale può esprimersi in tutta la sua potenza, quindi, il detentore di questa caratteristica astrale presenta una grande ingegnosità che gli consente di superare ostacoli che altri considerano insormontabili. Testardo e tenace, seguirà le sue idee finché non sarà soddisfatto.