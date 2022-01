Mercurio in Sagittario

nel tema natale

, lo scambio di idee, il modo di intendere il mondo intorno a noi e come comunichiamo le nostre idee e i pensieri agli altri. Quando Mercurio occupa l'area del Sagittario, si dice che sia in esilio, e averlo nel nostro tema natale, ci rende giusti, sinceri, onesti e generosi, ma anche liberi e indipendenti al punto da assumere un comportamento ironico, spiritoso, una certa propensione all'impulsività e un pizzico di incoscienza., l'assetto mentale diviene profetico, saggio, filosofico, incline alla libertà di pensiero e di espressione. Il detentore di questo passaggio siderale è molto veloce intellettualmente e fisicamente, in parte mutevole ma favorevole al progresso. Apprezza le bellezze della natura, ama le novità e i viaggi, così come la casa e la famiglia. Gli piace essere autoritario, ha preferenze particolari per gli sport e gli animali., quando Mercurio si trova in Sagittario, è nel suo punto di esilio. A questo proposito, va ricordato che il segno zodiacale del Sagittario è opposto al segno dei Gemelli e in quadratura alla Vergine, entrambi governati da Mercurio. Questo significa che chi presenta questa condizione astrale nel suo aspetto originario è più interessato/a agli atteggiamenti che ai fatti. A lui o lei piace considerarsi un esempio di coscienza e verità.indica una mente interessata a pensare a un livello più ampio, sia sotto forma di spiritualità superiore o altri aspetti supremi dell'essere umano. In particolare, è un'ottima posizione perché in questo caso Mercurio fa vedere ai suoi protetti l'intero quadro delle cose, oltre a farli comunicare con maggiore sincerità e buon umore, consentendo loro di comprendere informazioni che sono "", quasi a prevedere il destino.