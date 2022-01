Mercurio in Pesci

nel tema natale

è il pianeta cosiddetto "", poiché condiziona il nostro intelletto e il nostro modo di comunicare. Le persone che nascono mentre Mercurio è in Pesci sono dotate di grande immaginazione e creatività. Molto probabilmente, la logica non è il loro forte ma in quanto a fantasia non li batte nessuno, dato che sono guidati più dall'intuito che dalla ragione. Devono però stare attenti, poiché sono abbastanza ingenui, per cui possono facilmente essere ingannati.Mercurio è in transito nel segno zodiacale dei Pesci, arricchisce la nostra vita. I nostri sogni diventano più dinamici, i concetti più veloci e il nostro istinto si fa particolarmente potente. Mercurio in Pesci stimola gli angoli più remoti della nostra mente, facendoci capire cose che prima non potevamo comprendere e trovare soluzioni ai nostri problemi che non avevamo mai considerato prima.che hanno Mercurio nei Pesci nella loro carta astrale tendono ad essere piuttosto intuitivi, anzi, sembra quasi che esercitino una specie di telepatia nel comunicare con le persone più vicine. Il problema è che talvolta si lasciano suggestionare dagli altri, giacché sono inconsciamente in sintonia con i pensieri e l'umore delle persone intorno a loro.del fatto di avere Mercurio in Pesci nel tema natale, è che gli uomini e le donne che nascono in questo contesto astrologico di solito sono molto timidi, quindi può mancare la fiducia in se stessi e a volte si perdono nei meandri della fantasia. Possono essere eccentrici e capricciosi e questo può estendersi anche nel loro modo di agire. Sono imprevedibili, per cui è difficile determinare quale sarà il loro umore in un particolare momento della giornata.