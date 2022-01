Mercurio in Capricorno

nel tema natale

dona una mente disciplinata, produttiva, organizzata e ambiziosa, con la tendenza a programmare con cura le proprie idee e le azioni. Chi ha Mercurio in Capricorno nel tema natale è una persona paziente, metodica e realistica. Piuttosto formale e seria nella comunicazione, il suo modo di pensare è terribilmente conservatore. Non si lascia trasportare dai sentimenti o dall'immaginazione e può essere alquanto rigido nell'esprimere le proprie opinioni.nel momento in cui Mercurio è in transito in Capricorno, in genere tende a pianificare il suo lavoro fino a raggiungere un'alta efficienza amministrativa ed economica. Se ci sono idee e progetti che egli o ella considera come zavorra, non ci metterà molto a disfarsene, concentrandosi, invece, su determinati sviluppi e portarli a compimento, sebbene ciò significhi sacrifici e fatica., significa non andare mai di fretta quando si devono prendere delle decisioni, e quando costui o costei fa una scelta, la mantiene e la mette in atto. Questo nativo ha un modo di ragionare assai meticoloso, anche se non necessariamente originale. Le sue doti di pazienza e disciplina possono tradursi in abilità matematiche. Per questo riesce a comprendere più facilmente ciò che è necessario per vivere in modo organizzato e responsabile in una struttura sociale.non sono mai superficiali e non amano le frivolezze. A loro non piace perdere tempo. Sono pratici sotto ogni punto di vista, spesso scettici di fronte alle novità. Possono sembrare più conservatori di quanto non siano in realtà. Hanno la prerogativa di essere critici e severi, inoltre, non hanno pazienza con coloro che non capiscono cose che sembrano ovvie. Soprattutto, a loro non piacciono le persone che non mantengono le promesse.