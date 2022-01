Mercurio in Acquario

nel tema natale

incide parecchio sul nostro modo di pensare, di ragionare e il nostro modo di comunicare. Quando il pianeta dell'intelletto si trova in un segno zodiacale fisso come l'Acquario, ci orienta al futuro, alle novità, all'originalità. Le persone che hanno Mercurio in Acquario nella loro carta astrale si distinguono per la mente sveglia e vivace, spesso ricca di eccentricità che a volte può non essere compresa e/o apprezzata dagli altri.ha una certa sintonia con l'Acquario, poiché in quest'area zodiacale condivide la triplicità d'aria assieme agli atri due segni del suo domicilio, che sono: Gemelli e Vergine. È qui che il pianeta dell'eloquenza riesce a liberare tutta la sua inventiva e la creatività, ed ecco perché il detentore di questo contesto astrale riesce a interiorizzare nuovi concetti e apprendimenti, manifestando da subito una certa apertura al cambiamento e alle riforme sociali.si è trovato a nascere mentre Mercurio transitava in Acquario, ama il dibattito intellettuale. È colui o colei che alza la mano per contraddire chiunque, sostenendo la propria opinione, che ovviamente sarà assai diversa. Molto probabilmente gli piace la scienza e lo studio, così come tutto ciò che riguarda il progresso e l'avanzamento dell'umanità. Ha il senso dell'umorismo molto sviluppato e adora le battute.del fatto di avere Mercurio in Acquario alla data di nascita, è che siccome costui o costei procede a una velocità superiore alla media, ha la tendenza a diventare facilmente impaziente, e a volte un po' scortese nell'esprimere i propri punti di vista. Di buono c'è che le persone in questa posizione di solito tendono ad eccellere in tutto ciò che fanno, soprattutto a livello accademico.