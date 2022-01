Luna in Vergine

nel tema natale

, quando la Luna è in Vergine, si dice che è in caduta, per cui non riesce a manifestare tutta la sua forza. Per questo motivo chi nasce con l'Astro d'argento in questa posizione, di solito accusa una mancanza di fiducia in se stesso. Costui o costei apprezza la semplicità, conosce i suoi limiti, e spesso si sente più a suo agio quando non riceve troppe attenzioni esterne. Ha bisogno di sentirsi utile e lo esprime al meglio aiutando gli altri.significa soprattutto essere una persona semplice e umile, felice di lavorare in sordina, quasi dietro le quinte, apportando il proprio talento in qualunque attività, soddisfatto/a di essere utile, il più delle volte senza chiedere nulla in cambio. In verità, l'appagamento di aver conseguito un buon risultato è ciò di cui questo nativo ha bisogno. Qualche volta va fuori di testa quando i suoi piani non vanno a buon fine., se anche voi che leggete avete la Luna in Vergine al momento della vostra nascita, vi consiglio di fare molta attenzione e fare in modo da non consentire che alcuni soliti sfruttatori possano approfittarsi di questa vostra propensione ad aiutare gli altri, poiché sarebbero capaci di trasformarvi in una specie di "" per proprio tornaconto.invece si parla d'amore e dei sentimenti, l'innamorato o l'innamorata con la Luna in Vergine nel tema astrale, sebbene sia molto premuroso/a e attento/a ai bisogni del proprio partner, di solito cerca di evitare di lasciarsi trasportare dalle emozioni, poiché è alquanto riluttante a esternare la propria emotività o esprimere ciò che sente dentro., scrivimi attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano didisponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.