Luna in Toro

nel tema natale

, la Luna influisce molto sulla personalità emotiva di tutti e dodici i segni intanto che viaggia attraverso lo zodiaco. Si muove molto velocemente tra un segno e l'altro, rimanendo poco più di due giorni in ognuno di essi, alimentando in loro i sogni e la fantasia. Perciò, se sei nato mentre la Luna transitava nel segno zodiacale del Toro, molto probabilmente sei una persona estasiata, pacifica e piacevole.di nascere mentre la Luna era in Toro, solitamente è dotato di molto talento e una natura pratica che gli consente di fare molte cose con le proprie mani, soprattutto in cucina, dove riesce a esprimere meglio le sue caratteristiche culinarie, sperimentando tutte le diete che riesce a trovare e, di conseguenza, inizia ad avere qualche problema di peso.nella propria carta astrale è una di quelle persone normalmente considerate con i piedi per terra. Lotterà con tutte le sue forze per avere una vita stabile che proceda a un ritmo ordinato e regolare. Vuole avere un appartamento, un'auto e magari una barca a mare. Ama la natura e le piante e sa come prendersene cura, quindi è molto probabile che i fine settimana li trascorra nel suo giardino dove con la pratica dei suoi hobby riesce a recuperare le forze., l'amore per la stabilità e la sicurezza può rendere il nativo con la luna in Toro alquanto abitudinario e monotono. Spesso non si rende conto di quando l'altra metà abbia bisogno di cambiamenti o di nuovi stimoli. Poiché ha un carattere piuttosto possessivo, finisce per diventare un innamorato geloso. Tuttavia, le relazioni con le persone nate con l'astro d'argento in questa posizione, sono abbastanza durature., scrivimi attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano didisponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.