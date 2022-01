Luna in Leone

nel tema natale

con la presenza della Luna in Leone nel tema astrale, ha un'anima intensamente luminosa che emana un grande calore emotivo. Costui o costei mostra a tutti orgoglio e vanità ed è capace di compiere gesti veramente straordinari, per cui raramente è felice di eseguire ordini altrui. Ricco di emozioni profonde, sa sempre ciò che vuole e come ottenerlo. Il lato negativo è che talvolta proietta sugli altri il suo lato impulsivo ed egocentrico.risalta la personalità di questo nativo attraverso le speciali capacità di esprimere le proprie emozioni che spesso si manifestano sotto forma di talento artistico di natura poetica, idealistica e visionaria. Chi nasce con la Luna in Leone tende a trasmettere negli altri i valori che coltiva con creatività e nobiltà d'animo. Con le sue creazioni, suscita l'ammirazione delle persone vicine.i leoni lunari sono necessariamente estroversi, poiché possono variare a seconda della posizione degli altri pianeti nella carta astrale, ma quando si sentono a proprio agio, costoro sanno come mettersi al centro dell'attenzione, giacché a loro piace essere sotto i riflettori, in privato nella propria casa, con la famiglia e gli amici, o in pubblico, dove amano intrattenere gli altri, a volte assumendo il ruolo di umoristi., l'innamorato che al momento della nascita presenta la Luna in Leone, è affascinante e affettuoso, ma spesso impulsivo e incline a idealizzare troppo la propria metà, mettendola su un piedestallo. Consapevole di meritare il meglio, spende un bel po' di soldi nell'intento di valorizzare il proprio fascino affinché rifletta la visione che ha di se stesso.