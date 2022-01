Luna in Gemelli

nel tema natale

rende la mente logica, flessibile e piuttosto curiosa. Il detentore di questo contesto astrale ha bisogno di comunicare i propri pensieri e le idee ed è in grado di comprendere le emozioni degli altri. Non si tira indietro di fronte ai cambiamenti e si tuffa a capofitto in nuove esperienze e sensazioni. Il lato negativo è che a volte si comporta in modo superficiale, per cui gli resta difficile approfondire qualcosa di concreto.che hanno la Luna in Gemelli nel proprio tema natale, si comportano come degli eterni ragazzi, pieni di vivacità ed esuberanza, sebbene il più delle volte mostrino una certa instabilità e una natura alquanto incostante e capricciosa. Sono emotivamente dinamici e forse è per questo motivo che le emozioni appaiono di colpo, così come altrettanto rapidamente scompaiono.in coloro che hanno la Luna in Gemelli nella propria carta astrale, giacché queste persone hanno un grande senso dell'umorismo per raccontare divertenti barzellette, inoltre sono dei veri campioni del gioco di parole e dei doppi sensi. Se conoscete uno di questi nativi e volete renderlo felice, cercate di farlo ridere e alimentate la sua insaziabile curiosità con aggiornamenti sulle ultime novità in ogni settore., l'innamorato o l'innamorata con la Luna in Gemelli nel tema di nascita, è generalmente stimolato/a da persone molto più giovani e immature di lui/lei, soprattutto verbalmente e mentalmente, poiché possono dargli l'illusione della giovinezza. C'è da dire anche che a causa della sua tendenza ai cambiamenti, spesso la sua vita affettiva è molto instabile, a scapito di relazioni lunghe e serafiche.