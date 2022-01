Luna in Cancro

nel tema natale

trova il suo domicilio naturale in Cancro, poiché, come si sa, l'astro d'argento è il governatore di questo quarto segno dello zodiaco. Le persone che hanno la Luna in Cancro nel tema natale, sono in genere molto sensibili e particolarmente ricettive agli ambienti in cui vivono. Spesso succede che le emozioni che arrivano dall'esterno influiscano direttamente sul loro umore.ci tengono in modo particolare per la famiglia, per la storia passata dei loro antenati, nonché per le tradizioni dei luoghi in cui sono nati e dove vivono. In loro è molto sviluppato l'istinto materno. Infatti, sono molto protettivi con tutti, e si sentono bene solo quando si prendono cura degli altri. Sono abbastanza costanti, nonostante i loro occasionali sbalzi d'umore.hanno una straordinaria intuizione e, nel contempo, sono una vera "" che si sviluppano dentro di loro, anche se il più delle volte non riescono a manifestarle in modo naturale. Sono nostalgici e inclini a essere facilmente turbati o feriti. Si legano solo a tutto ciò che è sicuro. Questo, ovviamente, significa che sono anche piuttosto diffidenti nei confronti dei cambiamenti., chi ha la Luna in Cancro ha un'anima candida, disponibile e romantica, capace di provare emozioni intense e molto profonde. Si aggrappa anima e corpo alle persone a cui tiene, cercando in loro sicurezza e familiarità. Chi vuole fare colpo sulla persona che ha la Luna in Cancro nella sua carta astrale, deve mostrare di essere una persona romantica e sognatrice., scrivimi attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano didisponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.