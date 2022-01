Luna in Bilancia

nel tema natale

in un segno armonioso come la Bilancia al momento della nascita, può influire parecchio sulla formazione comportamentale in merito alla raffinatezza e alla bellezza originate dall'estetica e dalla simmetria. Chi ha l'Astro d'argento nella propria carta astrale, cercherà l'armonia nelle relazioni con gli altri. Forse si dimostrerà emotivamente un po' indeciso, quindi eviterà il confronto diretto, poiché non ama i conflitti., niente e nessuno può turbare qualcuno con una luna in Bilancia o spingerlo a prendere una decisione affrettata. Questi nativi sono imparziali e obiettivi e prima di agire hanno bisogno di conoscere ogni punto di vista. A loro piace piacere, infatti, hanno bisogno di apprezzamenti per sentirsi a proprio agio poiché l'opinione degli altri è molto importante., significa essere socievoli, premurosi e avere sentimenti delicati. Stiamo parlando di persone che hanno un bisogno assoluto di equilibrio. Essere in simbiosi con gli altri per loro è essenziale. Sono incapaci di ferire i sentimenti altrui e, nel contempo, non sopportano di sentirsi rifiutati. Hanno paura della solitudine e amano stare in compagnia., Per conquistare quest'uomo o questa donna, bisogna essere eleganti e raffinati e condividere il loro gusto per l'arte e l'armonia. Hanno bisogno di essere trattati con delicatezza. Perciò, non urlate e non siate maleducati se volete tenere al vostro fianco qualcuno con la Luna in Bilancia. Riguardo al lavoro e la professione, possono essere buoni mediatori e abili intermediari. Sono ottimi negoziatori e cercano sempre di raggiungere un accordo su tutto.