Il leone la volpe e il cervo

Esopo

viveva un leone superbo che aveva tanta fame. Non mangiava da un sacco di tempo e quasi non si reggeva più sulle gambe. Sapeva che nel posto dov'era, non c'era molta cacciagione. Capì che doveva essere paziente e vigilare con molta calma, poiché se qualche preda fosse apparsa e l'avesse persa, non ne avrebbe trovata un'altra così facilmente.rimase immobile dietro a un cespuglio. Intanto, le ore passavano lente e non si era presentato nemmeno un animale. Tuttavia, proprio quando stava per essere preso dallo sconforto, una lepre apparve poco lontano. C'era un prato e la lepre era uscita incautamente per mangiare l'erba spontanea. Il leone sapeva che le lepri sono molto leste, quindi doveva sferrare un attacco veloce e improvviso, altrimenti, la lepre sarebbe sicuramente scappata.il momento propizio, ma nell'istante in cui stava per saltare sulla lepre, vide un appetitoso cerbiatto che era fermo pochi metri più in là. Al leone venne l'acquolina in bocca. In un attimo cambiò i suoi piani e attaccò il cervo il quale ebbe il tempo di vederlo e iniziò a correre. Anche la lepre, ovviamente, fuggì. L'avido leone rimase a bocca asciutta., liberamente tratta da una favola di, ci fa capire che ciò che è certo, pur avendo poco valore, vale più di ciò che vale molto, ma che non è certo, scoraggiando il cambiamento di ciò che è sicuro per l'incerto.