I segni più ipocondriaci dello Zodiaco

è un disturbo mentale caratterizzato dalla costante sensazione di sentirsi male anche quando si è completamente sani. E, come se non bastasse, le persone che soffrono di ipocondria tendono ad autodiagnosticarsi, generalmente in modo sbagliato. Alcuni di essi possono passare ore e ore in Internet alla ricerca di una malattia che si adatti ai loro sintomi.ce ne sono alcuni che vivono le loro giornate con calma, senza troppi pensieri, rimanendo sereni di fronte a un malessere. Altri, invece, al minimo sintomo diventano eccessivamente ansiosi, convinti di avere chissà quale grave malattia, tormentandosi con pensieri estremi e inventando dolori laddove non ci sono., sono menzionati i cinque segni zodiacali più ipocondriaci, cioè, coloro che in qualche modo si auto convincono di avere seri problemi di salute ancor prima di sottoporsi a una diagnosi medica.Volete sapere perché ho messo la Vergine al primo posto di questa classifica dei segni più ipocondriaci dello Zodiaco? Ebbene, se c'è qualcuno che soffre di tutte le malattie rare che si leggono su Internet, quello appartiene quasi certamente al segno della Vergine. I nativi Vergine pensano sempre al peggio e questo li rende candidati perfetti per l'ipocondria. Sono agitati e paranoici, motivo per cui consultano costantemente il medico perché "". Insomma, va a finire che se il corpo non si ammala, la loro mente si ammalerà.Se il Capricorno occupa il secondo posto di questa lista dei segni zodiacali più ipocondriaci, è perché i suoi nativi hanno una paura esagerata di ammalarsi. Costoro diventano subito pessimisti, trasformando dei comuni sintomi in una terribile malattia. Ad ogni segnale del corpo, per quanto lieve sia, essi pensano che possa essere l'inizio di una patologia complessa e soffrono come se la stessero già affrontando. Il guaio è che quando al Capricorno prende l'ipocondria, tiene le sue teorie per sé, ciò alimenta ulteriormente le sue paure, peggiorando le sue condizioni.Il terzo posto dei segni più ipocondriaci dello Zodiaco spetta al Cancro. I nati in questo segno sono talmente sensibili ed empatici che assorbono tutto ciò che accade intorno a loro. Spesso si sentono malinconici senza nemmeno conoscerne il motivo, quindi, presi dal timore di perdere vitalità, cominciano ad allarmarsi per la loro salute. Queste persone sono piuttosto preoccupate per le condizioni fisiche e se sentono di qualcuno che ha determinati sintomi, improvvisamente li percepiscono anche loro e stanno male.Forse vi state chiedendo come mai la Bilancia si trovi al quarto posto di questo prospetto che racchiude i segni zodiacali che maggiormente soffrono di ipocondria. Dunque, dovete sapere che i nativi Bilancia vivono in angoscia quando devono affrontare una situazione medica. Cominciano a soffrire prima del tempo, poiché temono di avere una malattia molto grave e, sebbene siano consapevoli che le loro paure sono causate dalla loro immaginazione, in ogni caso, si lasciano trasportare dal fatalismo.I Pesci chiudono questa tabella dei cinque segni più ipocondriaci dello Zodiaco. Qui siamo in presenza di persone che al sorgere del più piccolo disturbo non impiegheranno molto a consultare il proprio medico e ad andare fino in fondo della questione. Generalmente, i Pesci non soffrono tanto le malattie fisiche quanto quelle psichiche, cioè, dovute all'ansia, all'agitazione o all'angoscia. Essi pensano sempre che ci sia qualcosa che non va in loro, soprattutto quando i mali sono associati a sentimenti causati da situazioni di vita vissuta.