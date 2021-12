Zeus e le api

Esopo

con le persone intorno a noi, molte volte è più facile a dirsi che a farsi, soprattutto in un mondo pieno di conflitti, ostilità e disaccordi. La lezione che troviamo in questa breve favola di, dal titolo "", ci ispira ad affrontare qualsiasi discordia nella nostra vita con generosità e compassione.erano furiose del fatto che gli uomini rubavano il miele dalle loro arnie dopo che con tanta fatica lo avevano raccolto. Un bel giorno decisero che era giunta l'ora di risolvere la questione. Quindi, volarono sul monte Olimpo e chiesero udienza a Zeus, il re di tutti gli dei, che le ricevette nel suo palazzo reale.." Dissero in coro le api esponendo le loro ragioni: "."" Chiese Zeus.." Risposero le api.fu molto indignato per questa richiesta, e perciò condannò le api a perdere il loro pungiglione nello stesso momento in cui pungevano qualcuno, e a perire dopo averlo fatto.