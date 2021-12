Proverbi ebraici, yiddish e sefarditi migliori

rappresentano la sintesi della sapienza popolare. In questa pagina sono raccolte 55 tra le migliori frasi di saggezza ebraica, yiddish e sefardita, con l'auspicio che contribuiscano a mantenere viva la cultura aramaica e aschenazita, recuperando il passato e preservando ciò che non si è mai perso del tutto.Ai bambini prima s'insegna a parlare, poi si puniscono per non essere rimasti in silenzio.Amico non è colui che ti asciuga le lacrime, ma chi non ti fa piangere.Chi cresce con i saggi scoprirà che non c'è niente di meglio del silenzio.Ciò che accade solo una volta probabilmente non accadrà mai più, ma ciò che accade due volte quasi certamente accadrà una terza volta.Con i soldi in tasca si ragiona meglio.Con sei figlie, le risate finiscono.Con una bugia si può andare molto lontano, ma senza speranza di tornare.Conoscere la Torah non impedisce di peccare.Da lontano, tutte le persone sono buone.Dio ha dato all'uomo due orecchie e una sola bocca perché ascoltasse di più e parlasse di meno.Dio protegge i poveri dai peccati costosi.Dio, aiutami ad alzarmi, cadere posso farlo da solo.Due ebrei, tre opinioni.È meglio il morso di un amico che il bacio di un nemico.Gli uomini farebbero di più se le donne parlassero di meno.Il peggior nemico è la felicità troppo a lungo.Il sapone è per il corpo ciò che le lacrime sono per l'anima.Il sordo ha sentito che il muto ha detto che il cieco ha visto uno zoppo che correva come un fulmine.Invecchiando l'essere umano vede meno ma meglio.La cosa migliore che un padre possa fare per i suoi figli è amare la loro madre.La spada è apparsa in questo mondo a causa del ritardo della giustizia.L'orgoglio è la radice di tutti i mali.L'uomo intelligente perde la ragione quando ama; la donna ottusa diventa intelligente quando ama.Meglio essere poveri che sepolti.Meglio morire di risate che di paura.Meglio tenersi un vecchio amico che ottenere due nuovi amici.Meglio un ebreo senza barba che una barba senza ebreo.Nello scegliere tra due mali, il pessimista sceglie entrambi.Non avvicinarti a una capra davanti, a un cavallo da dietro e a uno sciocco da entrambi i lati.Non è bello ciò che costa molto, ma costa molto ciò che è bello.Non essere troppo dolce o ti mangeranno; non essere troppo aspro o ti sputeranno addosso.Non tutto ciò che si pensa dovrebbe essere detto. Non tutto ciò che si dice dovrebbe essere scritto. Non tutto ciò che è scritto dovrebbe essere pubblicato. Non tutto ciò che è pubblicato deve essere letto.Non tutto va bene con i soldi, ma tutto va male se non ci sono.Nove rabbini non possono formare un minian, ma dieci ciabattini sì.Per quanto l'amore sia dolce, non ti nutrirà.Poiché Dio non poteva essere dappertutto, ha creato le mamme.Quando c'è l'amore si può dormire sul filo di una spada; quando non c'è amore nemmeno un letto enorme può bastare.Quando il saggio si arrabbia, cessa di essere saggio.Quando un padre dà al figlio, entrambi ridono; quando il figlio dà al padre, entrambi piangono.Quando una vecchia zitella si sposa, diventa subito una giovane moglie.Se la madre è una mucca, il figlio è un vitello.Se la parola fosse un bastone, non ci si potrebbe appoggiare sopra.Se la vedova ha un tetto d'oro, preferisce rimanere vedova.Se la vita non cambia in meglio, aspetta... cambierà in peggio.Se non hai intenzione di mordere, non mostrare i denti.Se non sai per quale causa sei disposto a morire, allora non sai per cosa stai vivendo.Se un problema può essere risolto con i soldi, non è un problema, è un costo.Troppo cibo buono è più nocivo di poco cibo cattivo.Tutti si lamentano della scarsità di denaro, ma della mancanza d'intelletto, nessuno.Un albero non cade con un colpo solo.Un bambino senza il padre è mezzo orfano, senza la madre è tutto orfano.Un ricco suocero allevia qualsiasi fatica.Una cattiva moglie è peggio della pioggia: la pioggia entra in casa mentre la cattiva moglie ne esce.Una persona deve vivere se non altro per curiosità.