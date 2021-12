Luna in Scorpione

nel tema natale

con l'Astro d'argento in Scorpione nel proprio tema natale, hanno una personalità alquanto complessa nella quale pulsano desideri, frenesie e rivalità, ma nascondono anche paure e risentimento verso gli altri. In questa circostanza astrale le emozioni sono molto intense e ambivalenti, giacché fluttuano tra amore e odio, spesso difficili da controllare.in un segno d'acqua come lo Scorpione al momento della nascita conferisce soprattutto una speciale percezione, inoltre, consente di accedere a un livello più profondo della consapevolezza. Essendo dotato di buona intuizione ed eccellenti capacità psichiche, questo nativo ha una particilare coscienza morale che lo rende capace di districarsi tra il bene e il male. Questa capacità può intimidire alcuni e attrarre altri., questa è la Luna degli estremi. I nativi con la Luna in Scorpione possono sperimentare molteplici trasformazioni interiori come risultato delle loro esperienze. In genere non si accontentano della normalità delle proprie emozioni. Ogni qual volta si trovano in un momento più o meno tranquillo, ecco che emerge in loro il bisogno di mettersi alla prova e superare i propri limiti, qualcosa che li porti ad affrontare situazioni che generino forti emozioni., chi ha la Luna in Scorpione nella carta astrale, ha la tendenza ad essere piuttosto possessivo con le persone che ama e sta perennemente in guardia per paura di essere tradito/a, poiché riesce a vedere più facilmente i difetti dell'anima umana. La persona che vorrà raggiungere il suo cuore, dovrà essere espansiva e attraente, guidata da emozioni profonde come le sue. Dovrà fare tutto ciò che è in suo potere per conquistarlo/a, e persino accettare di essere dominato/a., scrivimi attraverso l'app gratuita dell'oroscopo quotidiano didisponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.