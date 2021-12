Luna in Sagittario

nel tema natale

ha uno spirito libero, desideroso di avventura e apprendimento. È una persona molto dinamica e avventurosa, con la smania di proseguire verso nuovi orizzonti da cui attingere esperienze e conoscenze. C'è un lato della sua personalità che cerca sempre qualcosa di più, di meglio e di nuovo, che può essere un'idea o una risposta alle innumerevoli domande che gli giungono dal profondo del suo essere., quando transita in Sagittario, ecco che la Luna diventa un po' pellegrina. È una Luna che ha fame di conoscenza, che dona entusiasmo e la voglia di conquistare il mondo, con una preferenza per gli spazi aperti e le attività nuove e dinamiche. Chi ha la Luna in Sagittario nel tema natale può soffrire del fatto di avere una sola vita da vivere, quando invece vorrebbe poter provare tutte le esperienze possibili e immaginabili.che hanno la Luna in Sagittario nella carta astrale consumano molta energia, anche se la loro tendenza all'eccesso non è altro che la risposta al loro attaccamento alla vita, o forse all'ansia determinata dal non poter vivere contemporaneamente tutte le cose belle che la vita offre. In questa direzione, fare una scelta può essere assai doloroso, perché scegliere una cosa significa rinunciare alle altre.il nostro Astro d'argento è in Sagittario, tende a enfatizzare le emozioni. Perciò, dal punto di vista sentimentale, questo nativo è un innamorato/a molto premuroso/a e generoso/a, che amerà senza condizioni concedendosi di vivere i legami affettivi con grande gioia e vivacità. Sembra strano, ma costui o costei può amare una persona in modo permanente pur mantenendo un alto grado di libertà.