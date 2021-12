Luna in Pesci

nel tema natale

hanno generalmente un viso tondo, piacevole e simpatico, gli occhi grandi e la bocca suadente. Sono gentili, cortesi e adorabili, ma piuttosto irrequieti e alquanto emotivi. Tendono ad essere sentimentali e romantici e, poiché spesso idealizzano il loro partner, è facile che possano sentirsi feriti. Si scoraggiano al minimo ostacolo che gli capita davanti e soffrono un poco di incomprensione.rende empatici, sognanti e visionari. Coloro che alla nascita hanno l'Astro d'argento nell'ultimo segno dello zodiaco hanno ben sviluppato il senso della percezione al punto che riescono a sintonizzarsi negli stati d'animo e nei pensieri delle persone che hanno di fronte. La loro intuizione è così sorprendente che a volte sembra siano dotati di vere e proprie facoltà medianiche.è la loro sofferenza. Certe volte è più di quanto possano sopportare e a quel punto scappano via. Questo perché il loro modo di affrontare la realtà è evitarla. Infatti, a causa della loro eccessiva sensibilità, ogni tanto sentono il bisogno di chiudersi in sé e andare a ripararsi in un posto sicuro e protetto.può essere tentato a fuggire dalla realtà e cadere in folli evasioni. In genere, tende a credere a qualsiasi storia triste e non riesce a distinguere la verità dalla manipolazione. C'è, in ogni caso, un enorme potenziale in costui o costei, ha solo bisogno di una piccola spinta e qualcuno che si fidi di lui o lei.