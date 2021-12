Luna in Capricorno

nel tema natale

nella carta astrale può renderci afflitti e insicuri dato che in questa posizione l'Astro d'argento si trova nella sua condizione di esilio. Ecco perché la persona che ha questo tipo di Luna alla nascita, il più delle volte può dare l'impressione di essere piuttosto freddo e chiuso in se stesso. In verità, costui o costei farà grandi sforzi per aiutare gli altri a volte gravandosi di pesanti sacrifici.ha la Luna in Capricorno nel tema natale farà bene a controllare la proprie emozioni quando ha necessità a mantenere una posizione di autorità di fronte agli altri. Soprattutto, dovrà evitare di imporre atteggiamenti e/o comportamenti stancanti e/o frustranti per spingere o per dissuadere altre persone a compiere una determinata azione in un momento specifico.il Capricorno è un segno di terra orientato verso cose reali, pratiche e concrete, la venuta al mondo in coincidenza alla Luna in questo segno, è ben ancorata alla vita reale oltre ad avere una maggiore ambizione di intraprendere e controllare obiettivi più pratici e realistici. Perciò, è possibile che a questi nativi non piaccia correre rischi, ma cerchino sicurezza e solidità nelle loro azioni., l'innamorato o l'innamorata adatta per questo nativo è una persona responsabile e matura, coerente nelle sue azioni, che gli offra innanzitutto stabilità e sicurezza affettiva. Sul lavoro ambisce a ricevere compensi e riconoscimenti. Se la strada che porta al successo è in salita, lui/lei la percorre senza tentennamenti sebbene sappia che i buoni risultati costano, d'altronde, sono i suoi obiettivi finali., scrivimi attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano didisponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.