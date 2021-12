Luna in Acquario

nel tema natale

il nostro satellite naturale è in Acquario, poiché è un segno d'aria governato da Urano, è una Luna alquanto progressista che ci spinge verso il distacco dal passato e dalle tradizioni e ci sollecita ad avanzare in direzione di nuove conoscenze dove tutte le persone sono considerate come fratelli spirituali. Chi ha la Luna in Acquario nel proprio tema natale tende a sovvertire gli ambienti in cui vive, fa amicizia con una certa facilità e si integra bene nei gruppi che rievocano ideali sociali.nella carta astrale concede spunti creativi e innovativi davvero interessanti. Chi nasce in questa particolare condizione astrale ha bisogno del proprio spazio personale per sentirsi bene. Non si accontenta di comportarsi in modo tradizionale, per cui agisce indipendentemente dalle opinioni degli altri. Un tratto negativo per chi al momento della nascita ha la presenza dell'Astro d'argento in Acquario, è che difficilmente riuscirà a mantenere le promesse., la Luna nel penultimo segno dello Zodiaco porta molte altre proprietà che aggiungono profondità e dimensione alla personalità di questo nativo il quale è attratto da tutto ciò che riguardano le tecnologie e gli strumenti moderni. È una persona assertiva che sa quello che vuole, crede nelle sue scelte e sostiene inflessibilmente le sue convinzioni., è probabile che chi ha la Luna in Acquario abbia più di una relazione sentimentale, poiché il concetto di libertà e indipendenza è molto radicato in costui o costei. Generalmente, in astrologia, per comprendere se una persona è fedele oppure no, si guarda l'ascendente o la posizione di Venere, ma io credo che non bisogna affatto sottovalutare gli effetti della Luna in Acquario.