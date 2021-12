La principessa sul pisello in breve - Hans Christian Andersen

La principessa sul pisello

Hans Christian Andersen

liberamente tratto della celebre fiaba per bambini, dal titolo "", pubblicata nel 1835 dallo scrittore e poeta. Nel suo libro, l'autore ci racconta della fantastica storia di un principe che non riusciva a trovare una moglie adatta a lui, poiché doveva essere una vera principessa di sangue blu.dice che nello scrivere questa storia il letterato danese avesse voluto prendere in giro la nobiltà, mentre altri affermano che la lettura di questa favola offra riflessioni molto più profonde, poiché la vera nobiltà non si esprime dall'aspetto esteriore, ma risiede "" di ognuno di noi.in un regno molto lontano, un principe giovane, bello e intelligente, la cui madre insisteva affinché si sposasse. Siccome la regina era molto severa nella scelta della sua futura nuora, voleva che suo figlio impalmasse una vera principessa ().che il principe andò in giro per il mondo in cerca della nobile sposa. Dopo aver girato in tutti i regni vicini e lontani, senza trovare una principessa che rispondesse ai desideri di sua madre, amareggiato, se ne tornò al suo castello.aveva perso ogni speranza, una sera, mentre sulla città si abbatteva un terribile temporale, con tuoni, fulmini e pioggia a catinelle, improvvisamente si sentì bussare alla porta del Palazzo reale. La regina andò ad aprire personalmente.c'era una bellissima ragazza che, a causa del maltempo, aveva i capelli bagnati e i vestiti fradici d'acqua. La poverina disse che era una vera principessa.", disse tra sé la regina: "". La fece accomodare e per la notte la invitò a dormire su di un letto che lei stessa aveva preparato per la nobile ospite., nel preparare il letto, la regina aveva sistemato venti soffici materassi di lana uno sull'altro, quindi, venti cuscini altrettanto morbidi, e sotto i materassi ci aveva posto un pisello., la regina chiese alla principessa come aveva dormito. La ragazza disse d'aver dormito malissimo. "".che quella ragazza aveva detto la verità, poiché solo una vera principessa può avere la pelle così delicata da percepire un pisello sotto venti materassi., finalmente, il principe poté prendere moglie, giacché ora era certo che la sua sposa fosse un'autentica principessa.