I segni zodiacali più infedeli

il movimento delle stelle determinare qual è il segno zodiacale più infedele? Secondo il parere della maggior parte degli astrologi, ci sono persone che hanno maggiori probabilità di essere infedeli a seconda del segno zodiacale di appartenenza. Insomma, pare proprio che gli astri abbiano molto a che fare con l'infedeltà.o ingannare il proprio partner, ma le persone nate sotto questi cinque segni zodiacali hanno una corsia preferenziale per il tradimento.1.Se al primo posto di questa lista dei segni zodiacali più infedeli c'è lo Scorpione, è perché ci sono prove inoppugnabili che indicano l'elevato livello di testosterone quale elemento tipico di infedeltà. Ora, si sa che a differenza degli altri segni zodiacali, sia negli uomini che nelle donne Scorpione ci sono i più alti i livelli di questo ormone, per cui è facile che abbiano in misura maggiore il desiderio di cercare altri partner.2.Al secondo posto dei segni che hanno maggiori probabilità di essere infedeli, troviamo l'Acquario. Per loro natura libera e alquanto emancipata, per i nativi di questo segno astrologico è quasi impossibile evitare le tentazioni. Di solito non si impegnano completamente in amore, per cui tendono a disconnettersi facilmente dalla persona con la quale hanno instaurato una relazione sentimentale.3.Con la reputazione di essere dolci, amorevoli e affettuosi, i Pesci occupano il terzo posto di questa classifica dei segni fedifraghi. La sensibilità che caratterizza questi nativi viene lasciata da parte quando si parla di infedeltà. Infatti, sono proprio i pesciolini più remissivi e sottomessi quelli che hanno il maggior numero di relazioni extraconiugali poiché possono cadere inevitabilmente in tentazione.4.Il quarto posto spetta ai Gemelli giacché sono noti per la loro doppia personalità. Gli innamorati nati sotto questo segno hanno una curiosità insaziabile che li porta ad esplorare i confini dell'amore e, in alcune occasioni, ciò può manifestarsi attraverso l'infedeltà. In genere si annoiano facilmente e vogliono provare sensazioni nuove, per questo motivo è difficile per loro interessarsi a una sola persona.5.Il Cancro chiude questa classifica dei segni più infedeli dello Zodiaco, sebbene questo nativo abbia difficoltà quando si tratta di aprirsi con le persone e, quindi, si presume che difficilmente possa tradire. Tuttavia, in un mondo tecnologizzato come quello di oggi in cui si è spesso online, si è molto diffusa una certa "", cioè, senza contatto fisico. Per i cancerini è più facile iniziare un'amicizia in chat con qualcuno per poi salire a un gradino più intimo rispetto al proprio partner.