I segni zodiacali nel mondo

gli astrologi si avvalgono del movimento delle stelle come fenomeno in grado di spiegare il passato, vivere il presente e prevedere il futuro. Il primo oroscopo ebbe origine cinquemila anni fa dai babilonesi. In seguito passò agli assiri, quindi agli egiziani, fino a diffondersi in ogni parte del mondo., così come lo conosciamo oggi, sono presi in considerazione dodici segni dello Zodiaco che possono variare a seconda della cultura del luogo di appartenenza. Da noi, in Occidente, sono: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.: Germania, Spagna, Romania, Inghilterra e America, Irlanda, Svezia, Norvegia, Ungheria, Turchia, Russia, Cina Giappone e Arabia Saudita.Les douze signes du zodiaque de l'horoscope: Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson.Die zwölf Sternzeichen des Horoskops: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische.Los doce signos del zodíaco del horóscopo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.Cele douăsprezece semne zodiacale ale horoscopului: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator si Pesti.The twelve zodiac signs of the horoscope: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces.Dhá cheann déag de chomharthaí stoidiaca an horoscóp: Reithe, Tarbh, Cúpla, Ailse, Leo, Mhaighdean, Libra, Scairp, Saighdeoir, Gabhar, tUisceadóir agus hÉisc.Horoskopets tolv stjärntecken: Väduren, Oxen, Tvillingarna, Kräftan, Lejonet, Jungfrun, Vågen, Skorpionen, Skytten, Stenbocken, Vattumannen och Fiskarna.Horoskopets tolv stjernetegn: Væren, Tyren, Tvillingene, Krepsen, Løven, Jomfruen, Vekten, Skorpionen, Skytten, Steinbukken, Vannmannen og Fiskene.A horoszkóp tizenkét csillagjegye: Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő, és Halak.Burcun on iki zodyak işareti: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık.Двенадцать знаков зодиака гороскопа: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы.十二生肖的星座:白羊座、金牛座、双子座、巨蟹座、狮子座、处女座、天秤座、天蝎座、射手座、摩羯座、水瓶座、和双鱼座。星占いの12の星座: 牡羊座、おうし座、ふたご座、かに座、しし座、おとめ座、てんびん座、さそり座、射手座、山羊座、水瓶座、うお座。علامات البروج الاثني عشر: الحمل ، الثور ، الجوزاء ، السرطان ، الأسد ، العذراء ، الميزان ، العقرب ، القوس ، الجدي ، الدلو والحوت.Se vuoi sapere di più sul tuo segno zodiacale, scrivi all'astrologoattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente.