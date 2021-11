Breve riassunto di Piccole donne - Louisa May Alcott

Piccole donne

Louisa May Alcott

, il romanzo capolavoro di, una delle narrative più lette soprattutto dai ragazzi di scuola. In pratica, la trama presente in questa pagina sintetizza brevemente gli eventi e, nel caso stiate leggendo la seconda parte, dal titolo "", può servire a ricordarvi ciò che avete già letto nel primo libro.: Jo, Meg, Beth e Amy sono quattro sorelle che vivono con la madre, Margaret March (Marmee), nella cittadina di Concord, nel Massachusetts, dove ogni giorno, mentre svolgono le loro faccende domestiche, si lamentano del fatto che il padre, Robert March, sia dovuto partire per prestare servizio nella guerra civile americana lasciandole praticamente senza alcun sostegno finanziario. Questo fa sì che le ragazze debbano mantenere loro stesse e la madre, lavorando e aiutando in casa. Un giorno il padre invia una lettera in cui chiede alle figlie di essere gentili con la madre. Quindi, le sorelle decidono di modificare alcune imperfezioni del loro carattere: Meg promette di essere meno invidiosa, Jo meno aggressiva, Beth meno timida e Amy meno egoista.nella regione statunitense del New England, nei giorni che precedono il Natale, le quattro figlie della famiglia March si rammaricano di non avere regali. Meg, Jo, Beth e Amy sentono la mancanza del padre, il signor Robert March, che presta servizio nell'esercito durante la guerra civile. Le ragazze vivono con la madre in una casa umile, compensando la loro carenza finanziaria con l'affetto e l'amore che manifestano l'una per l'altra., le quattro sorelle mettono insieme tutti i loro risparmi e comprano un regalo alla madre per ringraziarla di tutto quello che fa per loro. A sua volta, la madre dà a ciascuna di esse un libricino pieno di consigli e di idee affinché ognuna possa migliorare la propria vita.. Invitata alla festa di Capodanno a casa di un'amica, Jo conosce Laurie il loro ricco vicino di casa, orfano di entrambi i genitori. Laurie è un giovanotto timido, triste e solo, ma dopo aver stretto amicizia con Jo e poi con le altre sorelle, si trasforma in un ragazzo socievole e simpatico, affezionandosi alle ragazze come un fratello, diventando quasi il quinto figlio della signora March., Jo va a trovarlo in ospedale dove conosce l'anziano signor Laurence, nonno del ragazzo. Il vecchio prende subito in simpatia la ragazza e vuole conoscere anche Meg, Beth e Amy. Beth diventerà la sua preferita grazie al suo carattere dolce e spontaneo., Amy è sorpresa in classe con delle caramelle che aveva nascosto sotto il banco e per questo il suo insegnante la umilia di fronte al resto delle ragazze, il che ferisce profondamente l'ego della ragazza. La signora March, considera tutto ciò inammissibile, per cui ritira Amy dalla scuola., Meg è ospite per alcuni giorni a casa di una sua amica che la prende in giro alle sue spalle credendo che Meg voglia sposare Laurie solo per avere i suoi soldi. Meg è profondamente delusa e ferita da tutto questo e torna a casa dalla madre consapevole d'aver imparato un'altra lezione di vita.a casa March arriva un telegramma che informa che il padre è ferito in ospedale. La signora March esce di casa alla ricerca del marito e le ragazze cominciano a disinteressarsi dei loro obblighi casalinghi. Intanto, Beth va a trovare una famiglia di immigrati molto poveri, dove si ammala di scarlattina, tornando poi a casa molto malata. La sorella Amy, per non contrarre la malattia, se ne va dalla zia paterna, una vecchia ricca e antipatica, mentre le altre sorelle si prendono cura di Beth.credevano che tutto fosse perduto, Beth si riprende. Ed è in quei giorni che il signor Brooke, il tutore di Laurie, s'innamora di Meg. Alla fine, Meg decide di sposare il signor Brooke, con il quale inizierà una nuova vita.si dedica alla scrittura e con i soldi che guadagna contribuisce economicamente alla casa. A un certo punto Jo crede che Beth sia innamorata di Laurie, allora decide di partire per New York, in modo da lasciare campo libero alla sorella, così che possa realizzare il suo sogno d'amore. Al suo ritorno, Laurie le confessa il suo amore, ma Jo non ricambia e il giovane rimane sconvolto.vuole parlare con Beth e vanno insieme alla spiaggia. Beth confessa a sua sorella che ha poco tempo da vivere e si fa promettere che si prenderà cura dei suoi genitori. In primavera, Beth muore. Jo si sente distrutta, su richiesta della madre, riprende a scrivere.trascorrono sempre più tempo insieme, alla fine decidono di sposarsi. Avranno una figlia che chiameranno Beth. Jo sposerà il professor Bhaer che ha conosciuto a New York., la famiglia si riunisce per festeggiare il compleanno della signora March. Le sorelle si raccontano delle loro vite. Di quelli che erano i loro sogni e ciò che hanno realizzato, felici perché hanno l'amore dei loro cari.