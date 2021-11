MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Home Oroscopo

Social

Storie

Favole

Proverbi

Tecnologia

Faidaté

Benessere

Ricette

Animali

Luoghi

Libri

Sport

Concorsi “Anime nascoste”, il nuovo album del musicista partenopeo Antonio Conturso Musica e arte unite grazie alla collaborazione con l'illustratore sanremese Larry Camarda Larry Camarda ha firmato la grafica per la stampa e la distribuzione della Venere Comics di Pozzuoli, mentre il disco è stato registrato da Sergio De Angelis nel Naradastudio di Napoli.



“Le canzoni del mio amico Antonio, si rifanno alla tradizione della canzone napoletana e dei cantautori storici, risultando efficaci e ben scritte" commenta Camarda "sono intrise di ricordi, spesso affiora la malinconia di un tempo perduto, di volti, cuori, emozioni che aleggiano nella mente. Ma emerge anche tanta voglia di riscatto e voglia di vivere. Un bel lavoro, una testimonianza di vita che mi ha ispirato nel realizzare i disegni a corredo dell'album e che spero siano all'altezza di tale opera”.



“Ciò che determina l'essenza di ogni uomo sono le scelte, la forma menti che la famiglia gli dà, l'amore e la fiducia in sé stesso che i genitori gli trasmettono" aggiunge il chitarrista Antonio Conturso "apparteniamo tutti al genere umano e siamo tutti alla ricerca della felicità. In “Anime nascoste” ho raccolto otto brani scritti durante i vari stadi della mia vita, vita che mi ha portato a lavorare in contesti diversi dalla musica. Solo oggi sono riuscito a realizzare questo sogno nel cassetto”. ha firmato la grafica per la stampa e la distribuzione delladi Pozzuoli, mentre il disco è stato registrato daneldi Napoli.”.”. Label/Search Ads

Acquario Aeronautica Militare Amazon Animali Anonimo Ariete Ascendente Astrologia Belle Benessere Bilancia Buddha Caccia Cancro Capricorno Carabinieri Carlo Collodi Charles Perrault Compatibilità Concorsi Cuspidi Decani Divertenti Domande frequenti Esercito Italiano Esopo Ex Facebook Faidaté Favole Fedro fratelli Grimm Gemelli Guardia di Finanza Hans Christian Andersen La Fontaine Leone Libri Luoghi Marina Militare Oroscopo Pesci Polizia Polizia di Stato Polizia Penitenziaria Proverbi Ricette Sagittario Scorpione Social Sport Storie Tecnologia Toro Trilussa Tristi Vere Vergine Video Vigili del Fuoco false ltr item 2.3: “Anime nascoste”, il nuovo album del musicista partenopeo Antonio Conturso “Anime nascoste”, il nuovo album del musicista partenopeo Antonio Conturso Musica e arte unite grazie alla collaborazione con l'illustratore sanremese Larry Camarda https://1.bp.blogspot.com/-MT7yCePpTxQ/YaEdepFFN8I/AAAAAAAAIsg/84Bz4nYNu3AfbGQAED1AbWU--2NEkn8xQCNcBGAsYHQ/s320/A_2768752bee.jpeg https://1.bp.blogspot.com/-MT7yCePpTxQ/YaEdepFFN8I/AAAAAAAAIsg/84Bz4nYNu3AfbGQAED1AbWU--2NEkn8xQCNcBGAsYHQ/s72-c/A_2768752bee.jpeg 2.3 https://www.duepuntotre.it/2021/11/anime-nascoste-il-nuovo-album-del_01287820468.html https://www.duepuntotre.it/ https://www.duepuntotre.it/ https://www.duepuntotre.it/2021/11/anime-nascoste-il-nuovo-album-del_01287820468.html 6528433828354979305 UTF-8

Nessun contenuto VEDI TUTTO Leggi tutto Rispondi Cancella Cancella di Home PAGINE POSTS Vedi tutto CONSIGLIATI TAG ARCHIVIO CERCA TUTTI I POSTS Nessun contenuto Vai alla home Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gen Feb Mar Apr Maggio Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic adesso un minuto fà $$1$$ minuti fà un'ora fà $$1$$ ore fà ieri $$1$$ giorni fà $$1$$ settimane fà più di 5 settimane fà Followers Follow CONDIVIDI PER SBLOCCARE QUESTO CONTENUTO Condividi Copia Seleziona Copiato! Impossibile copiare, clicca [CTRL] + [C] (o CMD + C per Mac) per copiare