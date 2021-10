Segno Toro e i suoi decani

suggerisce non solo qual è il nostro segno zodiacale ma anche una delle tre decadi che lo suddivide nonché il pianeta decano da cui prende le energie. La decade (), quindi, non è altro che la ripartizione temporale di un terzo del proprio segno astrologico. Pertanto, se ogni segno è composto in media da 30 giorni, ciascun decanato avrà una lunghezza di 10 giorni circa., poiché rivela le sfumature dei nostri tratti personali. In questo caso, ognuna delle tre decadi del Toro, prende le energie dal pianeta che governa il segno seguente avente lo stesso elemento Terra.: dal 20 al 29 aprile. Pianeta governatore:- Pianeta decano:I tori che appartengono alla prima decade sono pratici, realistici, conservatori e molto protettivi nei confronti delle persone a loro care. Compiacersi delle gioie della vita è il loro divertimento preferito. Sono molto appassionati e hanno un grande magnetismo e attrattiva, poiché l'essenza estetica di Venere, che è il pianeta che li governa e anche il loro decano, rende l'immagine di questi nativi Toro sempre impeccabile. In genere sono dei padroni di casa molto gentili e cortesi. Tendono a fare una vita agiata, sanno come badare a se stessi e riescono a organizzare sapientemente le proprie finanze.: dal 30 aprile al 9 maggio. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).Se sei Toro seconda decade, il tuo pianeta governatore è Venere, mentre il pianeta decano è Mercurio. Le persone nate in questo decanato hanno una grande capacità intuitiva e la mente aperta e creativa. Si distinguono per la loro tendenza ai dettagli e alla logica. A volte può succedere che la razionalità predomini sui sentimenti. Hanno fiuto per gli affari e non fanno nulla senza prima pensarci bene. Amano gli animali e prestano molta attenzione ai problemi di salute e l'igiene. A volte, il desiderio di raggiungere il benessere economico li porta ad essere molto ambiziosi e questo può essere dannoso per la loro felicità.: dal 10 al 20 maggio. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).La presenza di Saturno limita la fiducia in se stessi e frena la capacità di correre rischi conferendo ai Toro di questa seconda decade la tendenza ad essere più cauti e attenti e instillando in loro autodisciplina emotiva e rispetto per le tradizioni. Un altro vantaggio per questi nativi è non si lasciano intimidire da compiti difficili o laboriosi in quanto sono persone che crescono di fronte alle sfide. Si sforzano a dare il meglio di sé e non hanno paura di sporcarsi le mani. Chi li segue li ammira per la loro energia interiore e la forza di volontà. Sono disposti a spendere una fortuna in oggetti belli e originali.vuoi sapere di più, scrivi aattraverso l'app gratuita dell'oroscopo giornaliero disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!