Segno Leone e i suoi decani

suggerisce non solo qual è il nostro segno zodiacale ma anche una delle tre decadi che lo suddivide nonché il pianeta decano da cui prende le energie. La decade (), quindi, non è altro che la ripartizione temporale di un terzo del proprio segno astrologico. Pertanto, se ogni segno è composto in media da 30 giorni, ciascun decanato avrà una lunghezza di 10 giorni circa., poiché rivela le sfumature dei nostri tratti personali. In questo caso, ognuna delle tre decadi del Leone, prende le energie dal pianeta che governa il segno seguente avente lo stesso elemento Fuoco.: dal 23 luglio al 1 agosto. Pianeta governatore:- Pianeta decano:Qui, l'elemento fuoco è alla sua massima espressione. Sicuramente, le persone nate nella prima decade Leone non passano inosservate. Il Sole è il loro astro governatore e decano insieme, quindi non c'è molto da dire perché tutto è molto chiaro: amano brillare di luce propria. Non c'è dubbio che a costoro piace essere al centro dell'attenzione. Hanno forti convinzioni, sono intelligenti, creativi e hanno la capacità d'innalzarsi verso le più alte posizioni sociali. L'esuberanza è una loro caratteristica, mentre la pazienza non è tra le loro virtù e, poiché hanno un Ego molto elevato, cedono facilmente alle lusinghe esterne.: dal 2 al 11 agosto. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).La presenza di Giove nel secondo decanato del segno zodiacale Leone, fornisce a questi nativi un fiducioso ottimismo e buona fortuna. Sono persone dinamiche, sorridenti, divertenti e non hanno malizia. Riescono ad adattarsi in ogni situazione e quando vogliono, sanno anche essere diplomatici. Sono molto sicuri di sé e non si preoccupano di cosa potrebbero pensare gli altri di loro. Il loro difetto peggiore è che non sanno porsi dei limiti. E siccome sono estremamente franchi e sinceri, a volte possono inconsciamente ferire le persone più sensibili. Questo fa sì che chi non li conosce si faccia un'idea sbagliata su di loro.: dal 12 al 22 agosto. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).In questa terza decade, le caratteristiche dell'elemento fuoco sono rafforzate dall'influenza di Marte, per cui questi leoni sono tra i più dominanti di tutto lo zodiaco. Gli influssi del dio guerriero rendono vivace, avventurosa e imprevedibile la personalità di questi nativi. Sono persone entusiaste e determinate ed hanno una visione del futuro che raggiunge livelli premonitori. Dal Sole ricevono energia illimitata, ciò permette loro di praticare sport e attività fisica. Insomma, si tratta di una fantastica combinazione che consente loro di raggiungere tutti gli obiettivi che si sono prefissati.