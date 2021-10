Segno Gemelli e i suoi decani

suggerisce non solo qual è il nostro segno zodiacale ma anche una delle tre decadi che lo suddivide nonché il pianeta decano da cui prende le energie. La decade (), quindi, non è altro che la ripartizione temporale di un terzo del proprio segno astrologico. Pertanto, se ogni segno è composto in media da 30 giorni, ciascun decanato avrà una lunghezza di 10 giorni circa., poiché rivela le sfumature dei nostri tratti personali. In questo caso, ognuna delle tre decadi dei Gemelli, prende le energie dal pianeta che governa il segno seguente avente lo stesso elemento Aria.: dal 21 al 30 maggio. Pianeta governatore:- Pianeta decano:I Gemelli nati nella prima decade hanno un'intelligenza vivace e uno spirito acuto. La doppia presenza di Mercurio rende loro una mente forte e agile e la capacità di uscire dalle situazioni più incresciose fino al raggiungimento dei loro scopi. In genere sono molto sensibili all'ambiente e più loquaci e comunicativi con le persone. Amano il contatto fisico e la spontaneità. Gli amici e i colleghi li apprezzano per la loro correttezza e il supporto di cui sono capaci. In questo decanato sono nati famosi scrittori, pensatori e filosofi le cui frasi di riflessione hanno resistito alla prova del tempo arrivando fino ai giorni nostri.: dal 31 maggio al 9 giugno. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).I Gemelli nati nella seconda decade sono molto creativi, hanno un talento originale, una grande inventiva e una spiccata predisposizione per l'arte. Sono piuttosto interessati ai rapporti umani e in genere amano intrattenersi con persone raffinate e intelligenti. Venere, il loro pianeta decano, favorisce le relazioni affettive e le amicizie. La loro ricerca della conoscenza può portarli a isolarsi temporaneamente dal mondo esterno, così da poter dare un po' di respiro al loro sensibilissimo sistema nervoso, sebbene sia difficile che vivano da soli, poiché hanno bisogno di attorniarsi di persone e scambiare con loro idee e impressioni su ciò che li circonda.: dal 10 al 20 giugno. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).La terza decade è quella che più contraddittoria rispetto alle prime due. I Gemelli che appartengono a questo decanato ricevono gli influssi diretti di Urano, il pianeta che rappresenta l'ingegno, inventiva e intuizione, ma anche indipendenza e ribellione. Molto spesso questi nativi mostrano due facce della stessa medaglia, per cui tendono alla confusione e all'eccentricità. Possono essere fantasiosi e rivoluzionari, ribelli e instabili. Hanno molta immaginazione e inventiva, ma possono facilmente bloccarsi di fronte agli ostacoli. Di solito ascoltano tutte le opinioni, ma poi rimangono fedeli alle proprie idee. Non tollerano che qualcosa o qualcuno limiti la loro libertà personale.vuoi sapere di più, scrivi aattraverso l'app gratuita dell'oroscopo giornaliero disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!