Segno Cancro e i suoi decani

suggerisce non solo qual è il nostro segno zodiacale ma anche una delle tre decadi che lo suddivide nonché il pianeta decano da cui prende le energie. La decade (), quindi, non è altro che la ripartizione temporale di un terzo del proprio segno astrologico. Pertanto, se ogni segno è composto in media da 30 giorni, ciascun decanato avrà una lunghezza di 10 giorni circa., poiché rivela le sfumature dei nostri tratti personali. In questo caso, ognuna delle tre decadi del Cancro, prende le energie dal pianeta che governa il segno seguente avente lo stesso elemento Acqua.: dal 21 al 30 giugno. Pianeta governatore:- Pianeta decano:La doppia presenza della Luna, in quanto pianeta governatore e decano, rafforza la natura materna di questo segno e la tendenza a prendersi cura delle persone. La famiglia, la casa e la sicurezza sono questioni fondamentali per questi nativi. Essi hanno bisogno di trovare amici e vivere in un ambiente che capisca e rispetti la loro natura sensibile. Il lato negativo di chi nasce in questa prima decade sono i suoi impulsi esplosivi e i continui sbalzi d'umore. Dovrà imparare a lasciar correre altrimenti il risentimento potrebbe influire sulle sue scelte.: dal 1 al 11 luglio. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).Oltre alla Luna, la presenza di Plutone nella seconda decade del Cancro implica una grande energia emotiva, ma anche cambiamenti importanti nella vita di queste persone. Costui o costei è estremamente istintivo/a, per cui prende le sue decisioni in modo rapido, a volte senza riflettere. Apparentemente può avere un aspetto debole ma sa come difendersi e lottare per ciò di cui ha bisogno. In genere ha un carattere dolce, sebbene tenda ad avere reazioni irascibili che per fortuna non durano a lungo. Ha una grande capacità imprenditoriale.: dal 12 al 22 luglio. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).I cancerini appartenenti alla terza decade sono persone generose e protettive. Sono oltremodo sensibili e intuitivi, ma devono stare attenti a non abbandonarsi a fantasie esagerate alla ricerca di un mondo migliore, poiché a volte possono lasciarsi trasportare dalle loro tendenze a passare i limiti. Il pianeta reggente di questo decanato è Nettuno il quale conferisce a questi nativi una personalità serena, sognante e una predisposizione per l'arte e l'espressione musicale. Di negativo c'è che questa energia evidenzia una sensazione interna d'insoddisfazione, per cui dovranno fare i conti con lo squilibrio tra il sentirsi vincenti e l'insicurezza.