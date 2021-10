Segno Ariete e i suoi decani

suggerisce non solo qual è il nostro segno zodiacale ma anche una delle tre decadi che lo suddivide nonché il pianeta decano da cui prende le energie. La decade (), quindi, non è altro che la ripartizione temporale di un terzo del proprio segno astrologico. Pertanto, se ogni segno è composto in media da 30 giorni, ciascun decanato avrà una lunghezza di 10 giorni circa., poiché rivela le sfumature dei nostri tratti personali. In questo caso, ognuna delle tre decadi dell'Ariete, prende le energie dal pianeta che governa il segno seguente avente lo stesso elemento Fuoco.: dal 21 al 30 marzo. Pianeta governatore:- Pianeta decano:In questa prima decade del primo segno zodiacale, le caratteristiche dell'elemento fuoco sono consolidate dalla doppia influenza di Marte che rende coraggiosa, energica e determinata la personalità di questi nativi. Gli arieti nati nel primo decanato sono spontanei, entusiasti, competitivi e intraprendenti. Sono irresistibili per chiunque. Hanno un fascino naturale e una capacità speciale di connettersi con le persone. Sanno riconoscere quando perdono, ma fanno tutto il possibile affinché le loro posizioni siano ascoltate e che ricevano l'attenzione che meritano. Il lato negativo è la loro impazienza che a volte li porta ad avere impulsi sconsiderati.: dal 31 marzo al 9 aprile. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).Sotto gli influssi del Sole, i nativi che appartengono alla seconda decade dell'Ariete sono creativi, ottimisti e detentori di un grande cuore. Sono generosi nel trattare con le persone e se possono aiutarli, faranno tutto ciò che è in loro potere. Tuttavia, tendono ad essere disattenti con alcuni dettagli per il semplice motivo che non danno importanza alle cose come fanno gli altri. Sebbene dimostrino le loro capacità come nessun altro e siano dei veri esponenti di punta, questi arieti possono essere percepiti come persone arroganti e altezzose, soprattutto quando si rifiutano di accettare i propri errori.: dal 10 al 19 aprile. Pianeta governatore:- Pianeta decano:).Sotto i raggi benefici di Giove, l'Ariete appartenente alla terza decade è una persona ottimista, gioviale e tendente all'esagerazione. Ha un carattere nobile e raggiunge il successo grazie ai propri meriti. Trova difficile essere costante con ciò che non comprende e tende a negarlo poiché è abituato a imparare rapidamente. Per ciò che invece gli interessa, soprattutto se eccelle in esso, è disposto a dedicare molto tempo al punto da diventare ossessivo nei suoi progetti. A volte il suo modo di comunicare schietto e frontale può portarlo a ferire le persone più sensibili. Inoltre, l'impulsività può spingerlo a prendere decisioni di cui poi si pentirà.vuoi sapere di più, scrivi aattraverso l'app gratuita dell'oroscopo giornaliero disponibile su Play Store App Store . Ti risponderò personalmente!